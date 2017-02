Guvernul Suediei se plânge că strânge prea multe taxe de la cetăţeni

Guvernul Suediei se plânge că strânge prea multe taxe de la cetățeni

Ştire online publicată Vineri, 24 Februarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Guvernul suedez are o nemulțumire mai puțin obișnuită: încasează prea multe taxe. Companiile și populația plătesc mai mult decât ar trebui datorită dobânzilor pe care le primesc în conturile fiscale, mai atractive decât cele bancare, care sunt negative, relatează Financial Times.Datele oficiale publicate miercuri arată că guvernul a înregistrat un surplus bugetar de 85 de miliarde de coroane suedeze (9,5 miliarde dolari) în 2016, din care aproximativ 40 de miliarde de coroane provin din plățile prea mari pentru taxe. Guvernul va trebui să returneze 4,45 miliarde de dolari companiilor și populației care au plătit intenționat taxe prea mari anul trecut.Guvernul vrea să descurajeze continuarea acestor practici, dar biroul pentru datoria națională admite să eforturile nu vor fi probabil suficiente.„Nu putem face nimic, este o conse-cință a dobânzilor actuale”, a arătat Marten Bjellerup, directorul pentru prognoză al instituției.Plățile excedentare sunt o consecință neintenționată a măsurilor băncii centrale de a stimula inflația, prin reducerea dobânzilor sub nivelul zero, începând de acum doi ani.