Guvernul SUA a plătit bonusuri de 400 de milioane de dolari angajaţilor federali în 2009

Guvernul SUA a plătit bonusuri de 400 de milioane de dolari angajaților federali în 2009

Ştire online publicată Miercuri, 16 Iunie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

În 2009, Administrația Obama a oferit angajaților federali bonusuri în valoare de 400 de milioane de dolari, cu 80 de milioane de dolari mai mult decât în anul precedent, potrivit unor noi date guvernamentale, citate de Daily Record. Cei mai mulți bani i-au primit controlorii de trafic aerian și administratorii din capitala federală, notează HotNews.ro. Datele au fost oferite de U.S. Office of Personnel Management și ele se referă la salariile primite de 1.3 milioane de angajați federali, respectiv 65% din totalul bugetarilor civili. Cele 408 de milioane de dolari oferite nu au vizat Departamentul Apărării și cel al Trezoreriei, serviciile de securitate (CIA si FBI), Casa Albă, Congresul și alte agenții, precum US Postal Service. Potrivit statisticilor, bonusurile au reprezentat 0,3% din totalul de 150 de miliarde de dolari cât reprezintă salariile pentru angajații federali civili. Spre comparație, gigantul financiar Goldman Sachs a plătit anul trecut bonusuri în valoare de 16,2 miliarde de dolari celor 32.500 de angajați, aproape 500.000 de dolari pentru fiecare dintre ei. Daily Recorcd scrie că în prezent există circa 48 de categorii diferite de prime, de la bonusuri prezidențiale până la „ore suplimentare neverificate administrativ”. Nu toate bonusurile sunt oferite în bani lichizi. Uneori, angajații sau grupurile primesc zile libere. Salariul mediu pentru un salariat federal a fost anul trecut de circa 72.000 de dolari. Bonusurile, oferite la 345.000 de angajați, au fost cuprinse între 25 de dolari și 94.200 de dolari. Cea mai mare primă a fost obținută de un angajat al Departamentului de Stat de la Washington.