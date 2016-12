Guvernul spaniol pregăteşte reducerea salariilor

1

Reducerea cheltuielilor bugetare

Spania " reducerea cheltuielilor bugetare prin reducerea salariilor bugetarilor si inghetarea pensiilor " . Noi asta am " fumat-o " .ca o solutie RATIONALA. Se aude USL ? Cand nu ai bani cum faci : reduci cheltuielile . Dar desigur trebuie reduse in PRIMUL RAND cheltuielile institutiilor statului : reducerea cheltuielior pentru transport , delegatii , combustibil , energie , achizitii , PERSONAL !!!! , ( Parlament UNICAMERAL CU 300 PARLAMENTARI ) , etc.