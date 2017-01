Guvernul italian a lansat un plan de salvare a celei mai vechi bănci din lume

Guvernul italian a anuntat in noaptea de joi spre vineri lansarea unui plan public de salvare a bancii Monte dei Paschi di Siena (BMPS), care nu a reusit sa colecteze de pe piete 5 miliarde de euro de care avea nevoie pentru recapitalizare, scrie AFP.La capatul unui consiliu de ministri convocat la ora 23,30 (22,30 GMT), guvernul a aprobat un decret care prevede un plan de salvare a bancilor aflate in dificultate, cu BMPS pe primul loc, prin intermediul unui fond de 20 de miliarde de euro alimentat dintr-o majorare a datoriei publice aprobata miercuri de Parlament.Potrivit sefului guvernului, Paolo Gentiloni, acesta plan este stabilit in concentrare cu autoritatile europene si garanteaza depozitele persoanelor fizice.Guvernul nu a comunicat valoarea sprijinului de stat.Intr-un comunicat publicat la putin timp dupa anunt, BPMS a anuntat ca a cerut activarea planului.Banca italiana Banca Monte dei Paschi di Siena este a treia institutie financiara a tarii si cea mai veche de pe planeta.BMPS este de luni de zile in centrul ingrijorarilor legate de sistemul bancar italian, in special din cauza anvergurii portofoliului de creante indoielnice, credite care probabil nu vor fi rambursate niciodata.Un pic peste 40.000 de persoane fizice detin obligatiuni BMPS.Salvarea a patru mici banci a antrenat anul trecut pierderi grele pentru persoanele fizice, provocand proteste si cel putin o sinucidere, iar guvernul vrea sa evite repetarea scenariului.Miercuri, Parlamentul a votat cerea formulata de guvern pentru cresterea cu 20 de miliarde de euro a datoriei publice, bani destinati sustinerii bancilor care au probleme.De la inceputul lui 2016, actiunile BMPS au pierdut 86% din valoarea sa.Monte navigheaza in ape tulburi de ani de zile. Fragilizata de achizitia dezastruoasa in 2007 a bancii Antonveneta, si apoi de un scandal financiar, ea a acumulat pierderi enorme (14 miliarde intre 2011 si 2015). Banca a procedat deja la majorari de capital, in total de peste 8 miliarde de euro.