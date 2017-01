Guvernul islandez a demisionat ieri, pe fondul crizei economice

Ştire online publicată Marţi, 27 Ianuarie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Guvernul islandez este primul care demisionează din cauza problemelor financiare cu care se confruntă Islanda de patru luni și sub presiunea populației, a anunțat ieri premierul islandez Geir Haard, citat de AFP. „Mă aflu aici pentru a vă anunța că eu și liderul Partidului Social-Democrat (Ingibjorg Solrun Gisladottir, ministru de externe - n.red.) am hotărât să nu continuăm această coaliție”, a declarat Haard în timpul unei conferințe de presă. Partidul Independeței, formațiune de centru-dreapta condusă de premier, deținea puterea alături de Partidul Social-Democrat din mai 2007 și avea un mandat de patru ani. Anunțul demisiei Guvernului survine la câteva zile de la decizia de a organiza un scrutin anticipat în luna mai. Sub presiunea populației, care și-a intensificat manifestațiile, Geir Haard a anunțat vineri că scrutinul va avea loc la 9 mai și că el nu va participa din cauza unor probleme de sănătate.