Guvernul îşi aşteaptă, astăzi, miniştrii

Guvernul își așteaptă, astăzi, miniștrii

După o nouă rundă de consultări între PD-L și alianța PSD-PC, premierul desemnat Emil Boc a anunțat ieri după-amiază structura finalizată a Guvernului. Astăzi, forurile statutare ale celor două partide trebuie să decidă ce membri vor ocupa aceste funcții, cu mențiunea că portofoliul justiției va reveni unui independent. Componența viitorului Executiv va fi trimisă mâine spre aprobare Parlamentului. În urma negocierilor dintre PD-L și alianța PSD-PC, democrat-liberalilor le-au revenit Ministerul Economiei, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Infrastructurii și Transporturilor, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței, Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național, Ministerul Tineretului și Sportului și Ministerul Turismului. Alianța PSD-PC a primit Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, Ministerul Educației, Cercetării și Inovării, Ministerul Sănătății, Ministerul Agriculturii, Ministerul Administrației și Internelor, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul IMM-urilor și Mediului de Afaceri, precum și Ministerul Mediului. Totodată, social-democrații vor desemna și ministrul delegat pentru relația cu Parlamentul. În plus, funcția de vicepremier a revenit tot PSD-ului, funcție ce urmează să aibă în coordonare Departamentul de Afaceri Europene și Agențiile de Reglementare, care vor fi stabilite de către premier. „Recunosc sincer că am fi dorit și MIRA, dar protocolul a fost cel care a trasat în ultimă instanță”, a declarat Emil Boc la ieșirea de la negocieri. În schimb președintele Mircea Geoană a recunoscut că repartizarea este un paritară. Doi constănțeni, posibili miniștri Din partea PSD-ului Cătălin Voicu ar putea conduce Ministerul Administrației și Internelor, și numele viceprimarul Constanței, Nicolae Nemirschi, este vehiculat la Mediu. Ministrul delegat pentru Relația cu Parlamentul ar putea fi Victor Ponta. Deși la Ministerul IMM-urilor primul nume vehiculat a fost cel al lui Constantin Niță, există șanse ca el să fie înlocuit de Ion Toma. Sănătatea poate reveni lui Ionuț Bazac, dar au fost rostite și numele lui Florian Popa și Irinel Popescu. Educația ar putea fi preluată de Ecaterina Andronescu. La Muncă, social-democrații l-ar putea desemna pe Marian Sârbu sau pe Ion Toma. Ministerul Afacerilor Externe ar putea reveni lui Titus Corlățean sau lui Cristian Diaconescu, iar Agricultura lui Ilie Sârbu. Pentru postul de vicepremier, PSD l-ar putea desemna pe Dan Nica. În tabără democrat-liberală, situația stă în felul următor: Finanțele ar putea fi preluate de către Gheorghe Pogea, iar Apărarea de către Mihai Stănișoară. Ministerul Tineretului și Sportului ar putea fi condus de către Monica Iacob Ridzi, iar cel al Culturii de către Sever Voinescu, Toader Paleologu sau Raluca Turcan. În plus, la Ministerul Turismului ar putea fi desemnată Elena Udrea, deși există informații care atestă faptul că ea nu va avea nici o funcție în Guvern. Numele actualului senator constănțean Mircea Banias este vehiculat și el dar pentru portofoliul de la Transporturi, în timp ce Vasile Blaga ar putea prelua conducerea Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței. Pentru Economie și Comunicații nu au fost vehiculate, încă, nume. Un alt fotoliu, cel al Justiției, va reveni unui independent. Numele vehiculat aseară era cel al lui Gheorghe Buta. PSD și PDL și-au împărțit și șefia celor două camere. Astfel, Senatul va reveni PSD și va fi condus de Mircea Geoană, în timp ce Camera Deputaților se va afla sub președinția Robertei Anastase, de la PDL.