Guvernul a oprit finanţarea pentru consolidarea falezelor

Deși malurile litorale sunt considerate „obiective prioritare”,

Guvernul a oprit finanțarea pentru consolidarea falezelor

Guvernul României nu a găsit bani să investească în consolidarea falezelor litorale, atât de afectate în ultimele decenii. Pe baza promisiunilor Executivului, care a aprobat promovarea lucrării pe toată suma, a fost organizată licitație publică, au fost semnate contractele de execuție, firmele câștigătoare au demarat lucrările, însă au renunțat la scurt timp pentru că nu au mai fost bani. Tot ce-au putut face autoritățile locale a fost montarea unor panouri de avertizare la baza malurilor prin care atenționează turiști și localnicii să nu se aventureze pe coasta falezelor. În 2008, din bugetul de stat s-au acordat doar câte un milion de lei pentru fiecare faleză: Constanța, Tuzla, Costinești și Eforie, așa cum ne-a spus Cătălin Anton, purtătorul de cuvânt al Direcției Dobrogea - Litoral „Apele Române”. Adică, mai nimic, având în vedere amploarea investiției, de 49 milioane de euro, adică 170 milioane lei, bani necesari pentru reabilitarea tuturor falezelor. Pe hârtie, banii au fost acordați, iar falezele Costinești, Constanța, Tuzla sunt considerate a fi „prioritare” de către primul ministru Călin Popescu Tăriceanu și ministrul Mediului, Attila Korodi, drept pentru care, prin HG 903/7 august 2007 a fost aprobată plata sumelor de bani din bugetul de stat pentru consolidarea falezelor Eforie, Tuzla și Costinești. Numai că banii n-au mai ajuns la Apele Române. Alte priorități „Pe baza studiului de fezabilitate s-au stabilit indicatorii tehnico - economici ai investiției. Proiectul a fost aprobat de Ministerul Mediului, dar și de comisia interministerială, însă banii n-au mai venit”, ne spune Cătălin Anton. „Probabil că au fost alte priorități anul acesta pentru Ministerul Mediului, cum ar fi inundațiile din nordul țării și o parte din bani s-au dus pentru executarea lucrărilor de siguranță. Am însă convingerea că la anul pentru faleze vor fi acordați mult mai mulți bani”, ne-a spus Gheorghe Babu, directorul Direcției Apelor Dobrogea - Litoral. Licitația pentru consolidarea falezei constănțene a fost câștigată de SC Consal Trade. Până în prezent, nu s-a mișcat nicio piatră, întrucât sunt încă probleme cu predarea amplasamentului. Primă-ria Constanța a lotizat și vândut suprafețe mari din faleză în condițiile în care acestea fac parte din domeniul public de interes național. Lucrările de reabilitare trebuiau să înceapă în luna august a acestui an. Suma contractului este de 15,6 milioane euro. Investiția nu a putut demara și ca urmare a faptului că nu s-a ajuns la un acord cu proiectantul șoselei de coastă. „În prezent, se poartă discuții cu proiectantul șoselei de coastă”, ne-a spus Gheorghe Babu. Se urmărește ca proiectul șoselei de coastă și cel al reabilitării falezelor să fie compatibile. „Când va fi aprobat proiectul realizării șoselei de coastă, nu vrem ca lucrările la faleze să fie afectate”, adaugă el. Lucrări în limita sumelor primite Faleza stațiunii Eforie a fost amenajată în anii ’60. Deși toți primarii care s-au perindat pe la Eforie au cochetat la un moment dat cu ideea consolidării falezei, totul a rămas la stadiul de proiect. Nici până în prezent nu s-au găsit fonduri pentru consolidarea falezei. Doar a fost montată o plasă de sârmă și s-a turnat beton, care însă a fost spălat de apă de o ploaie mai mare. Anul trecut, licitația pentru consolidarea falezei din Eforie a fost câștigată de un consorțiu de firme: SC Lescaci Com SRL Negrești Oaș, Inter Construct SRL, Argos SA și Aqua Proiect SA. Numai că lucrările s-au oprit la scurt timp. Mihai Bilț, reprezentantul SC Lescaci Com SRL ne-a spus că „Nu mai sunt bani. S-a lucrat la proiectarea pe anumite porțiuni, însă cum bani n-au mai venit, s-a stopat și investiția”. Angajații Spitalului de Ortopedie, Traumatologie și Recuperare Medicală Eforie Sud ne-au confirmat că la începutul verii s-a lucrat puțin, după care nu s-a mai făcut nimic. Nici falezele din Tuzla nu au avut o soartă mai bună. Licitația a fost câștigată de SC Argos SA, în asociere cu SC Lescaci Com SRL Negrești Oaș și SC Iptana București. Conform informațiilor primite de la primarul localității, Constantin Micu, până în prezent firmele câștigătoare s-au limitat doar la a face depozite de piatră. ### Și anul viitor, turiștii își vor petrece vacanța printre faleze prăbușite și plaje erodate. Se preferă cârpeli, care oricum nu-și vor dovedi utilitatea, în loc să fie demarată o lucrare de reabilitare a tuturor falezelor.