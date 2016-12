Guvernatorul statului New York cere 30 de miliarde dolari ajutor federal

Ştire online publicată Miercuri, 14 Noiembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Guvernatorul statului New York, Andrew Cuomo, a solicitat un ajutor federal excepțional în valoare de 30 de miliarde de dolari pentru a ajuta la reconstrucția statului său devastat în urmă cu două săptămâni de uraganul Sandy, transmite AFP.„Am suferit o pierdere economică de aproximativ 30 de miliarde de dolari”, a declarat el în briefingul de presă cotidian, referitor la consecințele uraganului Sandy.„Un ajutor excepțional adecvat s-ar ridica la aproximativ 30 de miliarde de dolari”, a spus el cu privire la necesitatea de „a reconstrui infrastructura, locuințele, de a ajuta consiliile locale pentru clădirile publice, precum și micile întreprinderi”.Acest uragan a fost „cataclismic”, a adăugat guvernatorul.Andrew Cuomo a insistat asupra faptului că economia statului New York „este importantă nu numai pentru stat, dar și pentru țara întreagă”. „Cu cât mai repede se reface, cu atât mai bine este pentru stat și pentru țara noastră”, a subliniat el.Cererea sa a intervenit la trei zile după vizita efectuată la New York de președintele Barack Obama pentru a constata la fața locului consecințele uraganului care a lovit cu tărie coasta de nord-est a SUA, la 29 octombrie, provocând moartea a peste 110 persoane.