Guvernatorul democrat al statului New York, implicat într-un scandal de prostituţie

Guvernatorul democrat al statului New York, implicat într-un scandal de prostituție

Ştire online publicată Miercuri, 12 Martie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Guvernatorul democrat al statului New York, Eliot Spitzer, renumit pentru probitatea sa morală, a recunoscut luni că „și-a încălcat obligațiile” față de familie, dar nu și-a anunțat totuși demisia, după ce cotidianul New York Times a dezvăluit implicarea sa într-un caz de prostituție, relatează AFP. „Cer iertare publicului, cer iertare familiei mele (...) am nevoie de puțin timp pentru a-i recâștiga încrederea ei”, a spus Eliot Spitzer, în vârstă de 48 de ani, într-o scurtă declarație de presă făcută alături de soția sa, Silda. Acest anunț a intervenit la câteva ore după ce site-ul internet al cotidianului The New York Times a făcut dezvăluiri despre o reuniune care a avut loc luni dimineața și în cursul căreia guvernatorul ar fi declarat colaboratorilor săi apropiați că este implicat într-un scandal de prostituție.