Gunoiul, de strajă la intrarea în staţiunea Mamaia

Gunoiul, de strajă la intrarea în stațiunea Mamaia

În timp ce peste tot în lume și în țară au loc inițiative de protejare a naturii, de plantare de puieți, de păstrare a spațiului verde și curat, la Constanța, lucrurile stau exact pe dos. Orașul geme sub gunoaie, fără ca nimeni să le vadă. Deși anul trecut, pe parcursul mai multor luni, am arătat fotografii care ilustrau starea precară de curățenie a orașului și lipsa de grijă a edililor, am rămas doar cu priveliștea respingătoare. Un loc zugrăvit de munți de gunoaie, și nu exagerăm, este chiar pe malul mării, la intrare în stațiunea Mamaia, în zona Pescărie, cum te îndrepți înspre barăcile pescarilor. Este o porțiune de spațiu verde, ca o peninsulă, împrejmuită de apele mării. Aici vin în fiecare zi mașini care aruncă saci de gunoaie cu moloz, gunoi menajer, fier, electro-casnice. Amenzile nu îi sperie pe oameni, dar rămân totuși precauți: se uită în stânga, întorc privirea și în dreapta, se asigură că nu au fost văzuți, apoi lasă la întâmplare gunoiul. Tot aici se adună familiile nevoiașe și caută printre resturile de tot felul, tabloul fiind întregit de maidanezi. Deși sezonul estival bate la ușă, nici o autoritate nu s-a sesizat și ne este greu să credem că nu cunoaște situația, veche de ani de zile. Tot în apropiere depozitează algele, pe perioada verii, reprezentanții Direcției Apelor Dobrogea-Litoral. Primăria Constanța pasează responsabilitatea Am încercat să vedem care departament din cadrul Primăriei Constanța ar fi trebuit să se ocupe de zona respectivă, dar am fost plasați de la un compartiment la altul. Primul vizat de noi a fost Serviciul Administrare Spații Verzi, însă aici ne-au spus că nu ei se ocupă de zona cu pricina - pesemne că nu consideră peninsula de la intrarea în Mamaia spațiu verde, și pe bună dreptate. Puținul verde care se mai vede este sufocat de gunoaiele aduse, pe timpul zilei, dar mai ales pe timpul nopții. Un reprezentant al departamentului mai sus amintit s-a scuzat, spunându-ne că mai bine-i contactăm pe colegii de la departamentul Corp Control. Ei au și un inspector în zonă, plus că există posibilitatea ca terenul să fie privat, ne spune angajatul primăriei. În niciun caz nu are cum să fie privat, însă nu ar trebui să ne mai mire nimic dacă aflăm contrariul. La departamentul Corp Control, am avut aceeași soartă ca și la primul serviciu din cadrul primăriei, de aici oferinduni-se un nou număr. Într-un final, am nimerit bine, însă doar pentru a face sesizarea, nu și pentru a afla mai multe date despre zona cu pricina. Potrivit informațiilor oferite de angajatul primăriei, ei pot doar să anunțe serviciul Igienă, dar și Polarisul. „Comoara“ ascunsă a Constanței Munții de gunoaie care tronează în zona Pescărie, precum și în multe alte zone ale orașului, fac dovada nivelului nostru de civilizație și arată preocuparea autorităților locale pentru al doilea oraș ca mărime al țării. A devenit o obișnuință ca gunoiul să fie aruncat la întâmplare, însă cel mai grav este faptul că zona Pescărie geme de gunoaie de ani de zile, devenind tradiție, și nimeni nu trage niciun semnal de alarmă. Suntem sătui să se dea vina doar pe cei care aruncă gunoaie și ar trebui să ne întrebăm ce fac autoritățile în acest sens, în condițiile în care încasează taxa de salubritate. Pescarii, studenții din căminul din zonă, oamenii străzii care caută printre mormanele de gunoaie, turiștii care se cazează, pe perioada verii, în cămin, cu toții pot spune că priveliștea este aceeași dintotdeauna, poate mai colorată din cauza diversității mizeriilor. „Aruncă molozul aici ca să ascundă comoara Constanței”, glumește, ironic, un om al străzii preocupat să-și caute de-ale gurii.