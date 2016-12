"Grupul terorist Stat Islamic pregăteşte atentate la metroul din Paris şi New York"

"Grupul terorist Stat Islamic pregătește atentate la metroul din Paris și New York"

Ştire online publicată Joi, 25 Septembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Grupul terorist Stat Islamic în Irak și Levant (SIIL) a elaborat un plan care prevede comiterea de atacuri teroriste la sistemele de metrou din Paris și New York, afirmă premierul Irakului, Haider al-Abadi, citat de New York Daily News."Astăzi, în timp ce mă aflam aici (la sediul ONU din New York - n.red.), am primit informații precise de la Bagdad, unde au fost arestați indivizi care au legături cu o rețea ce pregătește atentate la metroul din Paris și la metroul din New York", a declarat Abadi.Premierul irakian a precizat că suspecții sunt membri ai grupului terorist Stat Islamic care locuiesc în Franța și Statele Unite.Întrebat dacă atacurile erau iminente, premierul irakian a răspuns: "Da".