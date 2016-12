Grecii, ofensaţi de comparaţia cu România şi Bulgaria

3

e corect sa fie ofensat de comparatie

cum mi se pare de-a dreptul revoltator ca noi ceilalti sa le platim lor datoriile acum, doar ca sa nu intre ei in faliment. pai putorile astea de greci se revolta ca nu mai iau al 14-LEA SALARIU!!!. pai alti nu au decat 12 dar ei sunt mai cu mot vor 14. pai sa produca atunci mai mult decat consuma si sa primeasca si al 14 lea salariu. dar ei consuma si nu produc nimic. in afara de turism, banci, feta, ouzo, masline, ulei de masline si istorie ce altceva produc ei, in afara de paguba si galceava. pai la noi se taie cele 12 salarii nu 14 si desi avem salarii de 5 ori mai mici ca ei, tot noi trebuie sa le platim datoria. DA,SA SE SIMTA OFENSATI CA NOI PRAPADITII ASTIA LE PLATIM LOR DATORIA, NOI ASTIA CU 1/5 DIN SALARIILE LOR. PAI DACA ERA INVERS ASTIA DADEAU FOC INTREGII EUROPE SI II TERMINAU PE CEI CARE INTRAU IN FALIMENT, PAI EI AR FI PLATIT VREODATA DATORIA UNUI ALT STAT. CAPRE RAIOASE SI CU COADA PE SUS, ASTA SUNT. IN LOC SA STEA DRQ IN BANCA LOR, CU CAPUL PLECAT SI SA ZICA MERCI, EI FAC TAMTAM