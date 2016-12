Grecia se apropie de FALIMENT. Cum va fi afectată România

Ştire online publicată Luni, 26 Septembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Grecia se apropie, cu pași din ce în ce mai mari, de faliment. Liderii europeni pregătesc un plan ambițios de resuscitare a monedei unice, dar țin cont și de un posibil faliment controlat al Greciei. În plus, Spania și Italia ar putea renunța la euro! Aceste previziuni sumbre vin la sfârșitul întrunirii de sâmbătă a oficialilor Băncii Mondiale și ai FMI.Potrivit cotidianului The Independent, Miniștrii de Finanțe din Europa recunosc deschis faptul că Grecia nu este în stare să își achite uriașa datorie externă în valoare de 350 de miliarde de euro.Analiștii speculează că datoria ar putea fi redusă la jumătate pentru a împiedica falimentul statului elen.Probleme la fel de mari pentru Spania și Italia. Nouriel Roubini, economistul american care a prezis criza economică din 2008, susține că cele două țări vor fi nevoite să părăsească zona euro dacă fondul de urgență nu va fi mărit de cel puțin trei ori față de suma actuală.Președintele Băncii Mondiale a avertizat că o criză scăpată de sub control în Europa și Statele Unite va avea efecte la nivel mondial.„Dacă nu acționăm decisiv în Statele Unite și Europa, întreaga economie globală va fi zguduită, iar țările în curs de dezvoltare vor fi cel mai grav afectate. Astăzi, ele sunt motorul creșterii economice globale”, spune președintele Băncii Mondiale, Robert Zoellick.Efectele asupra RomânieiBăncile, exportatorii și bugetul sunt cele mai vulnerabile elemente ale economiei românești, scrie Riscograma.Creditele neperformante raportate de bănci au crescut de la mai puțin de 5% la mai mult de 13% din active. Asta înseamnă că Banca Națională va trebui să apere cu orice preț nivelul de curs leu-euro actual, pentru a evita o criză bancară. Pe lângă derapajul de curs valutar, un alt factor de vulnerabilitate pentru bănci ar fi o prăbușire suplimentară a pieței imobiliare, care i-ar determina să nu-și mai plătească ratele la bănci chiar și pe unii dintre cei care încă își permit.Naționalitatea acționariatului nu influențează foarte mult vulnerabilitatea băncilor din România. Teoretic, este posibil ca o bancă insolventă în țara mamă să dețină o sucursală locală foarte solidă. Însă și reciproca este valabilă - banca-mamă, oricât de solidă, are responsabilitate limitată în cazul în care subsidiara ei din România a fost prea imprudentă în acordarea creditelor.România are însă un avantaj: majoritatea băncilor care au dat credite în perioada de explozie a prețurilor imobiliare au făcut-o din împrumuturi de la băncile - mamă mai degrabă decât din depozite atrase pe plan local, astfel că nota de plată a unui eventual derapaj ar fi în bună parte exportată.Performanța exporturilor este decuplată de starea economiei locale, lucru de care România a beneficiat în momentul în care a rămas în urma Europei la creștere economică. Însă dacă Europa se întoarce în recesiune, România pierde singurul motor care o mai ține la suprafață.