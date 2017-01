Grecia nu este o ameninţare pentru economia mondială

Grecia nu este o amenințare pentru economia mondială

Ştire online publicată Marţi, 21 Februarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Grecia, care face eforturi disperate pentru a evita falimentul, 'nu este o amenințare pentru economia mondială', a dat asigurări într-un interviu Jorg Asmussen, unul dintre directorii Băncii Centrale Europene (BCE), transmite AFP.'Din fericire, Grecia nu este o amenințare pentru economia mondială', a declarat Asmussen în interviul acordat cotidianului Financial Times Deutschland, preluat de AFP.Asmussen, fost secretar de stat în Ministerul german al Finanțelor, se ocupă de la începutul acestui an de dosarele internaționale, în consiliul director al BCE.Totuși, a notat înaltul responsabil al BCE, 'celelalte țări așteaptă o soluție' în problema datoriei grecești.El a apreciat că se vor obține progrese în acest sens 'înainte de reuniunea G20 de la sfârșitul acestei săptămâni', de la Los Cabos (Mexic), la care vor participa miniștrii de finanțe și guvernatorii băncilor centrale din G20.Ieri, miniștrii de finanțe ai zonei euro s-au întâlnit la Bruxelles pentru a încerca să ajungă la un acord asupra unui nou program de ajutor destinat Atenei și care să permită totodată și altor țări care se confruntă cu probleme financiare să evite falimentul.'Partenerii din G20 tot nu înțeleg de ce o țară a cărei pondere economică reprezintă 2,5% din cea a Uniunii Europene (UE) are un asemenea efect asupra noastră a tuturor', a explicat Asmussen, în interviul citat. 'De asemenea, nu înțeleg de ce nu merge mai repede. Trebuie să le explicăm permanent că UE și zona euro sunt construcții unice, cu mecanisme de decizie complexe', a spus responsabilul BCE.Pe lângă interesul lor față de menținerea stabilității economiei mondiale, statele membre ale G20 iau parte la planul de salvare a Greciei prin intermediul contribuțiilor lor la Fondul Monetar Internațional (FMI), care participă direct la mecanismele de asistență create până acum.'Noi, europenii, ne așteptăm ca FMI să participe din nou cu o treime' din noul program de ajutor, a menționat Jorg Asmussen.