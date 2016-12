Grecia, exclusă din UE

Miercuri, 14 Septembrie 2011

Uniunea Europeană va propune, vineri, un mecanism de suspendare din spațiul Schengen a țărilor cu probleme, o mișcare diplomati-că menită parțial să pună presiune asupra Greciei, pentru ca aceasta să mențină imigranții în afara zonei de liberă circulație, relatează Financial Times, în ediția online.Propunerea, denumită neoficial „clauza Grecia”, urmează să fie anunțată odată cu noile măsuri propuse de Comisia Europeană pentru înăsprirea normelor ce guvernează zona de liberă circulație. Aceasta va permite ca o țară să fie suspendată temporar din Schengen, caz în care vor fi reintroduse controalele la frontiera între țara respectivă și restul UE.„Orice mișcare de a exclude țări (din spațiul Schengen) va fi clar îndreptată către Grecia, între altele, care a fost o problemă pentru Schengen încă de la aderarea sa în 2000", a declarat Hugo Brady, de la Centrul European de Reformă din Bruxelles.Din numărul estimat de 104.000 de imigranți care au intrat ilegal în UE, în 2010, aproximativ 88.000 au ajuns trecând frontierele grecești. Chiar și cu o creștere a numărului de imigranți ajunși în Malta și Italia din Libia și Tunisia, în ultimele luni, Grecia va rămâne probabil principala poartă de intrare în Europa a imigranților ilegali și în 2011.Propunerea Comisiei, consultată de Financial Times, sus-ține că perspectiva suspendării din Schengen are un scop mai mult de descurajare, ea urmând să fie folosită doar în ultimă instanță, în cazul în care țara nu reușește să răspundă asistenței UE.Unii oficiali cred că Grecia a atins deja acest punct. Peste 26.000 de imigranți au trecut granița dintre Grecia și Turcia de la începutul anului, potrivit agenției europene Frontex. Acest lucru s-a întâmplat în pofida numeroaselor misiuni ale Frontex destinate consoli-dării graniței și a faptului că Grecia a primit circa 350 de milioane de euro din bugetul european pe șapte ani pentru a-și securiza granițele și a gestiona problema refugiaților.