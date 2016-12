Grecia clasifică tentativele de sinucidere ca accidente de muncă. Angajatorii, obligaţi să plătească daune

Grecia clasifică tentativele de sinucidere ca accidente de muncă. Angajatorii, obligați să plătească daune

Curtea Supremă din Grecia a decis că o tentativă de sinucidere poate fi considerată accident de muncă, iar o companie trebuie să plătească despăgubiri, dacă a exercitat presiune nejustificată asupra angajatului, potrivit Mediafax.Astfel, instanța supremă a hotărât că un producător de mezeluri din nordul Greciei trebuie să plătească unei foste angajate 60.000 de euro după ce aceasta a încercat să se sinucidă. Angajata și-a tăiat venele la încheietura unei mâini în 2008, după ce a fost forțată să accepte o a doua slujbă, la o altă companie din cadrul grupului care deținea fabrica unde lucra, potriivt portalului Greek Reporter.Femeia a fost concediată la trei luni după ce a revenit din concediul medical acordat pentru recuperare după rana pe care și-a provocat-o.Numărul sinuciderilor este în creștere în Grecia, din cauza crizei economice foarte puternice prin care trece țara de mai mulți ani.Potrivit analiștilor, rata în urcare a sinuciderilor are legătură cu tăierile de salarii și pensii, precum și cu majorările de taxe, care au împins sub pragul sărăciei tot mai mulți oameni.Grecia va înregistra în 2013 al șaselea an de contracție economică, ca urmare a crizei din zona euro și măsurilor dure de austeritate luate de autorități pentru a primi ajutor financiar extern.Guvernul de la Atena a fost nevoit să recurgă la două pachete de împrumuturi externe, în total peste 200 de miliarde de euro, de la statele zonei euro și FMI, după ce îndatorarea foarte ridicată a adus statul aproape de colaps financiar. Împrumuturile au fost condiționate de măsuri de austeritate și reforme.