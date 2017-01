Grecia blochează aderarea Macedoniei la NATO

Miercuri, 05 Martie 2008.

Grecia blochează de 17 ani recunoașterea internațională a Macedoniei sub acest nume, într-unul dintre marile conflicte balcanice nerezolvate, care ar putea amenința aderarea acestei țări la NATO, comentează AFP. „Atâta timp cât țara vecină persistă în atitudinea sa intransigentă, poziția noastră este clară: nu există acord (privind denumirea - n.red.), nu va adera la NATO”, a repetat premierul grec Costas Karamanlis, înainte de reuniunea de joi, de la Bruxelles, a miniștrilor de externe din Alianță. Croația, Albania și Macedonia speră să fie invitate să lanseze negocierile de aderare la NATO la summitul din 2-4 aprilie, de la București. Dar deciziile în cadrul Alianței Nord-Atlantice se iau prin consens, iar opoziția elenă este un obstacol de nedepășit. „Grecia consideră că a făcut pașii necesari către Skopje și se așteaptă ca și Macedonia să dea la rândul său dovadă de flexibilitate. (Atena - n.red.) nu este pregătită, cu adevărat, să recurgă la veto”, consideră un diplomat european de la Atena. Atena refuză inclusiv ca negocierile să fie lansate sub numele provizoriu de „Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei”, sub care micul stat a aderat la ONU, în 1993. Atena riscă să fie din nou izolată în acest dosar, așa cum s-a întâmplat în 1991 - 1995, în punctul culminant al crizei, după dezmembrarea fostei Iugoslavii.