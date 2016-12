GRAVĂ EROARE: România TV l-a indicat eronat pe Cosmin Chiţu ca fiind autorul unei crime în Norvegia. CNA a dat amenzi

1

a-ti arestat pe cine nu trebuia

Ar fi interesant sa vedem daca cei care au propovaduit aceasta stire in Romania au curajul sa dea un drept la replica celui pe care l-au invinuit de regretabila crima comisa in Norvegia. Il gasiti in Bruxelles, la masterul in stiinte politice de la Vrije Universiteit Bruxelles, incercand sa-si sutina examenele si sa-si scrie dizertatia cu un singur ochi. Probabil ca acum i-au oferit un material interesant pentru lucrarea sa. Sunt niste incompetenti si mai mult, degeaba acesti jurnalisti au doi ochi sanatosi daca nu pot citi corect relatarile mass-mediei din Norvegia! Iata povestea lui Chitu Cosmin: http://www.tvindalert.com/wp-content/uploads/2012/02/My-story.pdf Aveti aici o dovada de jurnalism adevart al unui reporter din Norvegia ce se ocupa de acest caz, raspunzand rugamintilor lui Cosmin de a-l ajuta in “lupta” cu presa romaneasca pentru adevar: “Hi again, I can’t write the name of the student that is arrested by the police, because he in the judicial system is only a suspect, since the court hasn’t decided anything yet. That’s a rule in Norwegian press. If he the judges find him guilty, we can write his name. But, we have changed the article at vl.no, trying to make it even more clear that the person arrested, isn’t you. I wrote that you were a student at DRH until last summer. I don’t understand how the press can write that you are the suspect then … But I’m sorry about the trouble this has made for you” Succes in eforturile de dezmintire!