Gosic, Jasic şi Chico, transferuri pe posturile deficitare ale Farului

Gosic, Jasic și Chico, transferuri pe posturile deficitare ale Farului

Ion Marin, antrenorul principal al Farului, a declarat că prin cele trei transferuri pe care le-a efectuat până acum, sârbii Gosic și Jasic și portughezul Chico, clubul constănțean a căutat să-și completeze lotul pe posturile considerate deficitare în tur. Farul se mai află în căutarea unui fundaș central de picior stâng, urmărind piste atât din țară, cât și din străinătate. „Până acum, avem trei transferuri confirmate, sârbii Gosic (atacant, 27 ani) și Jasic (fundaș dreapta, 24 ani) și portughezul Chico (atacant, 27 ani). Unii sunt neîncrezători în acești băieți, dar eu îi sfătuiesc să nu se grăbească cu aprecierile. Sigur, și noi ne-am dori să transferăm nume, de la Real Madrid sau Inter, dar nu se poate. Am căutat să luăm ce aveam nevoie. Rămâne ca cei trei să ne convingă că nu am greșit în alegerea pe care am făcut-o”, a declarat Ion Marin. Tehnicianul farist a comentat și afirmația președintelui LPF, Dumitru Dragomir, cum că echipele din România importă numai străini de mâna a doua: „Dacă cineva din țară ar trans-fera un jucător titular de la Real Madrid, ar fi de mâna întâi”. S-a întors în Portugalia Prezentați vineri, într-o conferință de presă, Gosic și Jasic s-au declarat foarte bucuroși că au semnat cu Farul. Sunt motivați și gata să lupte pentru salvarea echipei de la retrogradare, în acest sezon, iar în anii viitori, să contribuie la o clasare cât mai sus a Farului. Le place Constanța, iar obiectivul lor este să ajute Farul să-și atingă obiectivele. A treia achiziție, Chico, după ce a semnat contractul, s-a întors în Portugalia, pentru a-și face bagajele. Va face joncțiunea cu restul lotului în Cipru. „Am fost de acord cu plecarea lui Chico. Oricum, intenționam să-i dau 5-6 zile libere, pentru că vine din plin campionat. Ultima etapă a jucat-o sâmbăta trecută“, a declarat Ion Marin. Concurență Farul mai caută un fundaș central de picior stâng, varianta Mitar Pekovic (sârb) căzând, după ce acesta a semnat cu o echipă din Rusia. „Nu am renunțat la achiziționarea a încă unui jucător pe acest post. În funcție de ce rezolvăm, poate veni direct în Cipru“, a anunțat „Săpăligă“. Potrivit tehnicianului farist, Farul este în continuare interesată de jucătorii disponibilizați de la Steaua, dar și de la alte echipe din țară. „Există un dialog Farul - Steaua în privința anumitor jucători. Rămâne să vedem ce putem realiza“, a arătat Ion Marin, care a mai spus că Farul nu are un buget limitat, prestabilit, pentru transferuri. Întrebat dacă, prin aducerea lui Jasic, s-a rezolvat problema fundașului dreapta, antrenorul a spus: „Pe acel post, s-a alternat folosirea lui Băcilă și a lui Farmache. Sperăm ca, prin această concurență, din cei trei să câștigăm unul care să dea un randament foarte bun”.