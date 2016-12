Google sărbătoreşte Anul Nou cu un logo special şi un clip cu cele mai importante momente din 2011 / VIDEO

Google sărbătorește Anul Nou cu un logo special și un clip cu cele mai importante momente din 2011 / VIDEO

Ştire online publicată Vineri, 30 Decembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Motorul de căutare Google și-a modificat, sâmbătă, logoul de pe pagina sa principală, pentru a marca Anul Nou, postând totodată un videoclip ce include evenimentele care au marcat anul 2011 în lume.Astfel, literele care formează cuvântul "Google" sunt împodobite cu elemente festive - baloane, coifuri colorate, artificii, joben, pene și chiar niște ochelari în forma cifrei 2012, an care va începe doar în câteva ore.Totodată, pe pagina principală a motorului de căutare se află un link ce face trimitere la un videoclip postat pe site-ul Youtube și care prezintă o retrospectivă a evenimentelor marcante ale anului 2011: calamități naturale, cifra la care a ajuns populația lumii - 7 miliarde de oameni -, revoluții, personalități care au dispărut (Amy Winehouse), oameni care au inspirat lumea.Se face apoi trimitere concretă la unele din aceste evenimente: cutremurul și tsunami-ul din Japonia, inundațiile din Brazilia, moartea lui Osama bin Laden, împlinirea a zece ani de la atacurile teroriste din SUA, încheierea programului navetelor spațiale americane, primăvara arabă, protestele din Grecia, decesul unor personalități mondiale - Liz Taylor, Betty Ford, Ryan Dunn, Joe Frazier, Steve Jobs -, nunta prințului William al Marii Britanii etc. Clipul se încheie cu cuvintele "We made it" (Noi am făcut aceste lucruri).Google își modifică frecvent logoul pentru a omagia personalități ale culturii universale sau pentru a marca momente speciale din istoria lumii.