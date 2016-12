Giovanni Francesco şi RCS&RDS vor lansa o nouă televiziune muzicală

Giovanni Francesco și RCS&RDS vor lansa o nouă televiziune muzicală

Ştire online publicată Joi, 15 Septembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Giovanni Francesco și compania RCS&RDS, care dețin deja împreună postul Music Channel, vor să lanseze în acest an o nouă televiziune muzicală, care se va numi H!T Music Channel.Societatea Music Channel SRL din București, care îi are ca acționari pe Giovanni Francesco - 50% și Integrasoft SRL (asociat unic RCS & RDS SA) - 50%, au solicitat Consiliului Național al Audiovizualului (CNA) o licență audiovizuală prin satelit pentru televiziunea muzicală H!T Music Channel.Solicitarea a fost luată în discuție în ședința de joi a CNA, însă a primit doar cinci voturi "pentru" de la cei nouă membri ai Consiliului prezenți. Pentru a fi acordată, o licență are nevoie de minimum șase voturi "pentru" din partea a minimum opt membri CNA întruniți în ședință. Astfel, Consiliul a decis să solicite "îmbunătățirea" proiectului pentru lansarea televiziunii H!T Music Channel, solicitarea de acordare a licenței pentru acest post urmând să fie discutată într-una din ședințele viitoare ale CNA.Prezent la ședința CNA, Giovanni Francesco a declarat că principala deosebire între H!T Music Channel și actualul post Music Channel va fi de public țintă. Citește mai departe...