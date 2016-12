Gigi Becali, dator şi la primărie, după ce a fost amendat pentru că a jignit femeile

Gigi Becali, dator și la primărie, după ce a fost amendat pentru că a jignit femeile

Ştire online publicată Joi, 04 August 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Finanțatorul stelist Gigi Becali a fost amendat de CNCD pentru declarații jignitoare la adresa femeilor. Numai că omul de afaceri nu s-a grăbit să achite amenda de 2.000 de lei, iar CNCD a cerut Primăriei Sectorului 1 să recupereze banii.Executat silit de ANAF pentru neplata TVA în perioada 2005-2009, Gigi Becali a intrat în belea și din cauza unei amenzi primite de la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD). Finanțatorul Stelei nu a plătit amenda în cuantum de 2.000 de lei, iar CNCD a făcut apel la Primăria Sectorului 1 pentru a recupera această sumă, informează Realitatea.net.Amenda pe care vor cei de la CNCD să o recupereze este o urmare a unor afirmații jignitoare făcute de omul de afaceri la adresa femeilor, în cadrul unei emisiuni televizate, în urma cărora și postul Antena 2 a fost amendat de CNA.CNCD l-a sancționat pe Gigi Becali pentru că și-a expus concepția vizavi de fidelitatea în căsnicie. Decizia de amendare a omulu de afaceri s-a luat pe 29 iunie."Dacă bărbatul înșală, femeia nu are voie să divorțeze. Dumnezeu a spus că bărbatul e bărbat și femeia curvă", a fost una dintre afirmațiile lui Becali în timpul unei intervenții telefonice la emisiunea Agentul VIP.Alte considerații ale lui Gigi Becali, în cadrul aceleiași emisiuni:"Nu sunt adeptul înșelării, să înșeli. Sunt adeptul să fii un om fidel. Și țineți minte lucrurile astea: bărbatul care înșală e șmecher, iar femeia care înșală este curvă"."Bărbatul care înșală scoate pălăria, o scutură și pleacă și își face, cum ar veni, chiar nevoia. Femeia nu poate să zică îți dau 1.000 de euro ca să faci sex cu mine la un bărbat. Un bărbat poate să dea 1.000 de euro la femei, face sex și pleacă. O femeie nu poate cumpăra un bărbat, o femeie trebuie să simtă, trebuie să strângă un bărbat în brațe. (...) Un bărbat care umblă cu 50 de femei... bine, nu mă refer chiar la unul căsătorit, mă refer la cei necăsătoriți... un bărbat care e necăsătorit și are mai multe femei, 52, e un bărbat deștept, un bărbat șmecher. O femeie care are 50 de bărbați este curvă. O femeie care își înșală bărbatul numai cu un singur bărbat este curvă. Un bărbat care își înșală nevasta cu o singură femeie e un accident"."Dumnezeu spune că este păcat și nu face deosebire din punctul de vedere al păcatului și la bărbat, și la femeie, da? Dar fii atent, din punctul de vedere al lui Dumnezeu, legea lui. Un bărbat face păcat dacă înșală, dar femeia nu are motiv și nu are dreptul să se despartă de bărbat dacă înșală. Dar bărbatul este absolvit de vină dacă se desparte de femeia care înșală și care de fapt este curvă (...). Singurul motiv pentru care un bărbat se poate despărți de o femeie este numai dacă este curvă. Dacă ea are un accident și nu mai are totul, ori rămâne chioară, fără picior, fără mână, ești obligat toată viața să o întreții pentru că ai ales-o și te duci cu ea până la moarte. (...) Deci: Dumnezeu spune că bărbatul e bărbat și femeia curvă".