Ghid practic de supravieţuire în perioada sărbătorilor de iarnă (gnoseologie stupidă)

Ghid practic de supraviețuire în perioada sărbătorilor de iarnă (gnoseologie stupidă)

Ştire online publicată Sâmbătă, 22 Decembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Nu toată lumea se simte bine de Crăciun. Probabilitatea ca toți cei 6,6 miliarde de pământeni să aprecieze o sărbătoare religioasă mercantilă și fără nici un fel de beneficiu practic este foarte mică. Iată câteva sfaturi care îi vor ajuta probabil pe unii dintre noi să treacă mai ușor de coșmarul următoarelor zile. 1. Cumpărați provizii de la un magazin de cartier. Ne referim aici la țigări, suc, fructe sau caramele. Veți evita astfel o nedorită ieșire în lume pe parcursul celor trei zile de Crăciun. 2. Mergeți la orice magazin de IT și cumpărați-vă o pereche de căști. Veți putea asculta muzică și vă veți juca la calculator fără să auziți zgomotele satisfăcute ale eventualilor musafiri. De asemenea, nici nu îi veți atrage atenția asupra voastră. Dacă aveți de gând să citiți, cumpărați-vă dopuri de urechi. 3. Dacă, prin absurd, sunteți târât la o petrecere la care nu vreți să mergeți, cheia supraviețuirii este fixarea de obiective pe termen scurt. Exemplu: acum fumez o țigară, apoi merg să îmi pun niște suc*, după aia merg la baie, apoi îmi fac loc printre invitați înapoi spre scaun, acum fumez o țigară, acum sting țigara pe tapetul gazdei. * Dacă ați dat 50 lei pentru mâncare și băutură, consumați de 100 lei. 4. Mâncați mult în prima zi. Fie vă veți simți rău a doua zi și veți fi lăsat în pace, fie veți putea mima că vă simțiți rău. 5. Majoritatea jocurilor multiplayer on-line (World of Warcraft, SilkRoad, Lord of the Rings, Lineage, etc) sunt dominate de aceeași atmosferă de sărbă-toare. În majoritatea orașelor virtuale sunt brazi de Crăciun, ninge și copiii care se joacă fac o gălăgie de ne-descris. Singura diferență față de viața reală este că în joc îi puteți omorî. J 6. Nu vă uitați la televizor (poate doar la „Collateral“, marți la ora 22 pe Prima TV). Apar multe vedete care se dau drept oameni normali și mănâncă șorici. Se prefac. După emisiune se duc și vomită normalitatea, după care merg să ia cina la un restaurant de lux. Descărcați niște filme de pe DC++ și nu uitați de punctul 2. 7. Râdeți de colindători. Dați-le lei vechi sau ambalaje de dulciuri și minunați-vă de câte înjurături știu de la o vârstă așa de fragedă.