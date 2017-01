Gheorghe Bosînceanu refuză să mai plătească singur pentru Farul

Gheorghe Bosînceanu a solicitat, aseară, revocarea sa din funcția de președinte al Consiliului Director al FC Farul, în acest post fiind ales Dumitru Manole. Până la finalul sezonului, Gheorghe Bosînceanu rămâne principalul finanțator, dar, din campionatul viitor, dacă nu va exista mobilizare în jurul echipei, își va retrage sprijinul financiar. La FC Farul, este nevoie de un efort financiar mult mai mare decât în prezent, pentru creșterea performanțelor sportive. La nivelul primei ligi, cheltuielile au crescut amețitor. Sezonul de față este cel mai costisitor pentru club. Până acum, s-au cheltuit în jur de 4 milioane dolari, iar până la final mai sunt de achitat aproximativ 1,2 milioane dolari. Iar rezultatul? În urma scorurilor de pe teren, Farul este ca și retrogradată. Aseară, la club, s-a desfășurat Adunarea Generală a Membrilor Fondatori, care a discutat situația actuală a grupării și a căutat soluții. Cu șase milioane, te bați la retrogradare! „În urma analizei, am constatat că suportul financiar, logistic și relațional de care Farul ar avea nevoie pentru a emite pretenții în Liga 1 trebuie să fie mult mai mare. Cu bugete de 5, 6 milioane nu putem spera decât să ne batem în zona retrogradării. Bugetul trebuie crescut consistent, cu minim 2-3 milioane. Trebuie făcut un efort considerabil dacă vrem ca echipa Constanței să lupte în prima jumătate a clasamentului”, a declarat Gheorghe Bosînceanu, fost președinte al Consiliului Director. Adunarea Generală a ajuns la concluzia că trebuie să facă demersuri mari, atât cât țin de ea, pentru a mobiliza municipiul și județul Constanța, fiind vorba aici de instituții publice, de societăți cu capital privat și de stat sau de persoane fizice interesate să vină alături de club. Deși a depus eforturi, Gheorghe Bosînceanu nu a reușit până acum capacitarea tuturor forțelor Constanței. Nu a putut avea un dialog cu administrațiile publice sau cu destui oameni de afaceri, cu care are relații bune, dar care, ca să nu deranjeze, au preferat să nu vină alături de club. Din aceste considerente și pentru că nu mai poate susține singur formația la nivelul atingerii unor obiective înalte, Gheorghe Bosînceanu a solicitat, aseară, Adunării Generale revocarea sa din funcția de președinte al Consiliului Director, post în care a fost ales Dumitru Manole. „Nu fug, nu dezertez” „Eu rămân în continuare membru în Consiliul Director. Le-am transmis colegilor mei că nu vreau să plec, ci rămân alături. Vreau să sprijin în continuare, financiar și nu numai, cu ce am învățat în cei nouă ani de președinte CD și principal susținător financiar, dar în măsura în care ceilalți interesați doresc acest lucru. Eu nu fug, nu dezertez. Rămân în continuare principalul finanțator al echipei, dar îmi îndeplinesc obligațiile numai până la finele acestui campionat. Din sezonul viitor, dacă Constanța se mobilizează în jurul clubului, rămân și aduc bani în continuare. Dacă nu, îmi retrag sprijinul financiar. Bineînțeles că accept o implicare a autorităților locale. Nu cred că echipa va pica, având în vedere problemele altor formații. În acest moment, clubul poate fi cumpărat”, a declarat Gheorghe Bosînceanu. Nemulțumiți cu 6.500 euro pe lună Cheltuielile la Farul au urcat progresiv. Au început de la sub un milion de dolari în sezonul 2001/2002 și au ajuns acum la șase milioane. Creșterea din acest campionat l-a șocat și pe Gheorghe Bosînceanu, mai ales că a fost dublată și de contraperformanța sportivă. „Nu se mai poate așa. Singur nu mai pot. Am încercat, dar s-a ajuns la un nivel foarte înalt. Bugetul trebuie mărit. Jucătorii nu sunt slabi, dar majoritatea sunt foarte tineri. Doar banii îi mobilizează. Cel mai mare salariu lunar al unui fotbalist de-al nostru e de 6.500 euro net, iar ei tot sunt nemulțumiți. De ce să cheltuiesc trei - patru milioane pe an și să fiu și înjurat de un oraș întreg? Mai bine mă retrag. Nu mai pot singur, am și alte obligații și responsabilități față de câteva mii de oameni. Banii vin din munca lor”, a mai spus Gheorghe Bosînceanu. *** „Suntem foarte departe de ce ne-am propus la începutul campionatului. Fără șanse de a mai evita retrogradarea pe teren, de unde ne pregăteam să terminăm în prima jumătate. Al doilea obiectiv, întinerirea echipei, a fost realizat în bună măsură, dar suntem foarte departe de primul țel. Toți din club suntem responsabili. Îmi pare rău de iubitorii Farului” *** „Pretențiile fotbaliștilor noștri sunt tot mai mari. Cluburile care se bat la primele 7-8 locuri au salarii cel puțin duble față de noi. Iar acesta este un motiv de nemulțumire pentru jucători. Chiar dacă noi le arătăm culorile clubului, ei, deși nu spun că nu-i interesează, se uită la ce pot câștiga în altă parte și, dintr-un motiv sau altul, nu se pot mobiliza. Lor nu li se par mari salarii de 6 - 7.000 euro lunar” Gheorghe Bosînceanu