Gheorghe Bosînceanu nu exclude posibilitatea implicării lui Hagi la Farul

Transformarea Farului în societate pe acțiuni are ca scop întărirea clubului, prin cooptarea de noi acționari. Gheorghe Bosînceanu, președintele Consiliului Director al Farului, a declarat, pentru „Cuget Liber”, că oricine vine cu o propunere rezonabilă, inclusiv Gică Hagi, e binevenit. Din campionatul viitor, FC Farul va funcționa sub o nouă formă juridică, transformându-se din societate non-profit în societate pe acțiuni. „Nu am operat această transformare, care a implicat ceva cheltuieli, fără motiv. Am urmărit cooptarea de noi acționari, care să iubească fotbalul și clubul și care să fie interesați să investească la Farul. În momentul de față, pretențiile sunt din ce în ce mai mari, astfel că a trebuit să caut o formă de organizare care să îi dea clu-bului o șansă mai mare din punct de vedere financiar. Transformarea are ca motivație întărirea clubului. În cei 8 ani de când sunt implicat la Farul, am dovedit atașament și disponibilitatea de a aloca sume pentru finanțarea activității grupării, dar am înțeles că, pentru fortificarea sa, ar fi nevoie de și mai multe societăți, ceea ce am și făcut. Creșterea numărului acționarilor depinde însă de interesul lor”, a explicat Gheorghe Bosînceanu. Înaltul oficial farist nu privește lucrurile la Farul din punct de vedere personal, astfel că, în noua situație juridică, oricine vine cu o propunere rezonabilă (prin partici-parea ca persoană fizică sau juridică) ce ar duce la consolidarea clubului, e binevenit. „Subiectul rămâne deschis” Din această perspectivă, Gheorghe Bosînceanu nu a exclus posibilitatea implicării la Farul și a lui Gică Hagi, chiar și în ceea ce privește achiziționarea clubului. „Am fost întrebat dacă am ceva împotrivă ca Hagi să se implice la Farul sau chiar să preia clubul. Nu e exclus, de ce nu. Noi am mai discutat subiectul, care rămâne deschis, în măsura în care-l interesează. Nu am vorbit direct cu Gică de ceva timp. Iar ultimul subiect discutat, în urmă cu mai mult de un an, a fost prin intermediul unei alte persoane, pe problema Academiei de Fotbal. În ultimul timp, nu am primit vreun semnal că Gică Hagi ar fi interesat, dar eu nu-l pot exclude de pe listă. Nu pot spune că nu-l doresc pe unul sau pe altul. Nu am parti-pris-uri”, ne-a mai spus președintele Consiliului Director al Farului.