Șeful LPF, Dumitru Dragomir, încântat de brazilianul Farului

„Gerlem e trăsnet“

Prezent la Constanța, la partida cu FC Vaslui, președintele Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir, l-a remarcat în mod deosebit pe Willian Gerlem. Brazilianul Farului îi sărise în ochi, sezonul trecut, și lui Emeric Ienei, în partida „rechinilor“ cu Steaua, de la Constanța. Willian Gerlem, cel mai spectaculos jucător al Farului, își face, meci de meci, tot mai mulți fani printre mărimile din fotbalul românesc. Ultima personalitate pe care jocul lui Willi a cucerit-o este Dumitru Dragomir, președintele LPF, care a văzut de la fața locului meciul Farul - FC Vaslui 1-0, partidă decisă de golul lui Gerlem. „Avem în Liga 1 câțiva străini trăsnet, printre care și Gerlem. Sunt încântat de acest jucător. L-a întors pe toate fețele pe D. Munteanu, ceea ce a stârnit și reacția lui Porumboiu. Mi-a plăcut jocul Farului. I-am și spus lui Bosînceanu: «Anul ăsta nu mai tremuri»”, a declarat Dragomir. Sezonul trecut, Gerlem fusese remarcat și de Emeric Ienei, după un meci Farul - Steaua 0-1. „Gerlem are calitate. Dacă va și munci la fel de mult, va ajunge un mare jucător. Fotbalist bun, dar foarte greu de introdus într-un sistem tactic”, spunea Ion Marin, antrenorul principal al Farului, pe finalul ediției trecute de campionat. Evoluțiile lui Gerlem de până acum, din acest campionat, arată însă că deficiențele de care pomenea tehnicianul au fost remediate. Ion Marin a lucrat mult cu decarul său în perioada de pregătire, a știut cum să-l ia, iar brazilianul a înțeles ce vrea „Săpăligă“ de la el. Fin psiholog, Ion Marin l-a lăudat de două ori pe Gerlem în fața ziariștilor, la conferințele de presă ale Farului de dinaintea meciurilor, lucru care se vede că l-a motivat în plus pe brazilian, care participa și el la respectivele conferințe. „Willian devine din ce în ce mai mult un jucător de echipă, un fotbalist care poate rezolva ambele faze. Este un lucru foarte bun, pentru că intră în disciplina tactică a echipei“, a spus Ion Marin. Curselor cunoscute ale lui Gerlem și forței sale de pătrundere li s-au adăugat, în acest debut de sezon, replierea în sprijinul defensivei, dar și eficacitatea. În ultimele două meciuri, de la Craiova și cu FC Vaslui, Willian a contribuit la toate cele trei goluri ale Farului, înscriind două și provocând un autogol. Își creează ocazii foarte ușor, scapă rapid de adversarul direct, are execuții și sânge rece la goluri. 2008/2009 a început promițător pentru Gerlem și poate fi sezonul exploziei sale la Farul.