George Soros şi-a redus deţinerile de acţiuni ale companiilor petroliere

George Soros și-a redus deținerile de acțiuni ale companiilor petroliere

Ştire online publicată Duminică, 16 August 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Firma care administrează averea miliardarului american George Soros și-a redus în trimestrul al doilea deținerile de acțiuni ale companiilor din sectorul petrolier.Totodată, și-a vândut aproape toată participația pe care o avea la Alibaba, cea mai mare companie din sectorul IT din Asia, potrivit Bloomberg.În schimb, omul de afaceri a investit în acțiuni ale companiei Time Warner Cable, cu o poziție în valoare de 259 milioane de dolari la finele celui de-al doilea trimestru.Reducerea expunerii lui Soros pe companiile din energie a avut loc în contextul în care prețul barilului de petrol a atins în luna iunie maximul din acest an, de aproximativ 60 de dolari, după care a scăzut puternic, ajungând în prezent la circa 42 de dolari pe baril.Firma lui Soros, cu active în administrare de circa 30 de miliarde de dolari, a lichidat pachetele de acțiuni la companiile Cenovus Energy și Suncor Energy, în timp ce participațiile la EQT și Noble Energy au fost reduse.De asemenea, investitorul american a vândut aproape toate acțiunile pe care le avea la Alibaba Group Holding, în contextul declinului cotației companiei, afectată de încetinirea economiei chineze.Soros Fund Management avea la finele primului trimestru certificate de depozit în valoare de 370 milioane de dolari la Alibaba, în timp ce la jumătatea anului investiția a fost redusă la 4,9 milioane de dolari, potrivit unui document transmis de firma lui Soros bursei de la New York.