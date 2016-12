George Soros se recăsătorește, la 83 de ani

Ştire online publicată Sâmbătă, 21 Septembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

George Soros, miliardarul in varsta de 83 de ani, se va casatori, sambata, cu Tamiko Bolton, consultant in educatie si sanatate in varsta de 43 de ani.Intregul eveniment are loc la New York si a inceput chiar de vineri seara, cu o cina urmata de o receptie la Muzeul de Arta Moderna, scrie ziare.com.Sambata dimineata cei doi isi vor rosti juramintele in prezenta familiilor, iar ceremonia de nunta va fi urmata de o receptie la care sunt asteptati 500 de invitati.Printre acestia se numara Jim Yong Kim, presedintele Bancii Mondiale; Hendrik Toomas Ilves, presedintele Estoniei; Ellen Johnson Sirleaf, presedintele Liberiei si Edi Rama, premierul Albaniei.Soros, care are o avere de 20 de miliarde de dolari, si Bolton sunt impreuna din 2009, iar in august 2012 au anuntat ca s-au logodit. Miliardarul se afla la al treilea mariaj, in timp ce viitoarea sa sotie a mai fost casatorita o data.