Ieri, la Mediaș, Gaz Metan - FC Farul 0-1 (0-1)

George Curcă a fost în zi mare

Victorie extrem de importantă a Farului, ieri, la Mediaș, în fieful unei contracandidate la retrogradare, prin care „rechinii” pun capăt perioadei de 10 etape de „secetă” și ies din zona retrogradării. Pe locul 16 în clasament, cu un apăsător -11 la „adevăr” și purtând povara a 10 runde consecutive în care nu mai reușise să câștige în campionat. Așa s-a dus Farul la Mediaș, acasă la una dintre echipele cu care se bate pentru evitarea retrogradării. Meci pe viață și pe moarte. Ultima șansă din tur a „rechinilor” de a-și îmbunătăți „adevărul”. Iar succesul a venit. La țanc. Lucian Pârvu a înscris pentru un 1-0 apărat impecabil de George Curcă. După a patra victorie din campionat, Farul ajunge la -8 la „adevăr”, acumulează 16 puncte și părăsește zona minată a clasamentului, urcând pe 14. Succesul nu a fost însă ferit de emoții. Gazdele și-au creat multe ocazii, chiar și singur cu portarul, dar, sigur și inspirat, Curcă s-a dovedit imbatabil, având șapte intervenții remarcabile. Vijelioși, dar naivi, atât în ofensivă, cât și în apărare. Așa a arătat Gaz Metan ieri, iar acest lucru i-a fost fatal. În prima repriză, au fost ocazii mari la ambele porți. Semnalul l-au dat gazdele, în minutul 10, dar C. Prodan, scăpat singur, nu l-a putut învinge pe Curcă. Ambii jucători își începeau astfel recitalul. Însă, dacă medieșeanul a falsat tot meciul, George a cules aplauze la scenă deschisă pentru aria sa. Scăpată cu bine după această ocazie, Farul a amenințat și ea, iar Voiculeț (min. 11) a anunțat golul de 0-1. Era minutul 25, când mingea expediată din corner de Băcilă l-a găsit nepermis de liber în careu pe L. Pârvu, care a înscris simplu. În continuare, Boaru (min. 27) și iarăși C. Prodan (min. 38) l-au mai remarcat de două ori pe Curcă până la pauză, iar Curtean (min. 41) a trimis în bară din lovitură liberă. De cealaltă parte, și Farul a mai avut două ocazii, mingile trimise de Rusmir (min. 32) și Băcilă (min. 45+1) fiind deturnate în corner de Ștețca. După pauză, „rechinii” au fost mai prudenți, preferând să aglomereze propria jumătate și să muște pe contraatac, unde a apărut, cu forțe proaspete, și Fatai. Gaz Metan a presat, dar steril și previzibil. Iar când au mai venit ocazii (Eric și Boaru - min. 53, exasperantul C. Prodan - min. 57, Eric - min. 72), Curcă sau, la ultima situație, Maxim, au fost la post. A marcat L. Pârvu (min. 25) Gaz Metan (antrenor, Cristi Pustai): Ștețca - Nohai, Falemi (min. 30, Grilo), Hoban, Buzean - Dudiță (min. 73, Paina), Sabou, R. Zaharia (min. 46, Eric), Curtean - Boaru (cpt.), C. Prodan FC Farul (antrenor, Ion Marin): Curcă (cpt.) - Farmache, Pătrașcu, Rastovac, Maxim - Cruceru - Băcilă, Rusmir (min. 61, Fatai), Voiculeț, L. Pârvu (min. 74, Gaston) - Chico (min. 82, Păcuraru) Cartonașe galbene: Dudiță (min. 9), R. Zaharia (min. 27), Nohai (min. 62), Eric (min. 88) / Rusmir (min. 61), Curcă (min. 89)