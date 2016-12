Geoană şi Băsescu – ambii câştigători în presa internaţională

Geoană și Băsescu – ambii câștigători în presa internațională

Ştire online publicată Luni, 07 Decembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Presa internațională a relatat cu promptitudine despre deznodământul scrutinului prezidențial care a avut loc duminică în România, informând că ambii candidați și-au revendicat victoria în condițiile în care rezultatele exit poll-urilor sunt destul de strânse. Fox News a informat, sub titlul „Aspirantul câștigă turul doi”, că exit poll-urile îl dau pe Mircea Geoană câștigător în alegerile prezidențiale din România. Fox News a citat rezultatele sondajelor INSOMAR și CURS. Și Bloomberg anunță, sub titlul „Geoană revendică victoria în alegerile prezidențiale”, că liderul opoziției a revendicat victoria în alegeri și „dreptul de a forma un guvern în timpul celei mai grave recesiuni de la căderea comunismului”. Agenția citează rezultatele INSOMAR și prezența la vot anunțată cu două ore înainte de închiderea urnelor, de 54%. Ambii candidați au revendicat victoria, menționează BBC. Campania electorală a avut loc în condițiile crizei economice și a fost marcată de atacuri și acuzații, spune BBC. Dezbaterea finală dintre președintele de centru-dreapta Traian Băsescu și Mircea Geoană a degenerat într-o farsă, când ambii au părut a fi prinși cu minciuna și au jurat pe Biblie. Unul dintre rolurile-cheie ale viitorului președinte va fi numirea unui premier, în condițiile în care România are un guvern demis din octombrie. Potrivit analiștilor, corupția este răspândită la aproape trei ani de când țara a aderat la UE, încheie BBC. La rândul său, „Wall Street Journal” titrează „Ambii candidați din alegerile prezidențiale române revendică victoria”, prezentând rezultatele exit poll-urilor, ce indică un avans pentru Geoană, dar precizând că rezultatele oficiale sunt așteptate astăzi. „Wall Street Journal” prezintă condițiile politice și economice în care s-a desfășurat campania electorală, notând că mulți români au fost enervați de tonul campaniei și nu au fost încântați cu adevărat de niciunul dintre candidați, fiind nevoiți să aleagă „răul cel mai mic”. Ziarul elvețian „Basler Zeitung” publică, la scurt timp după aflarea rezultatelor sondajelor de la ieșirea de la urne, un amplu material dedicat alegerilor din România, indicând că Geoană ar fi câștigat, potrivit rezultatelor preliminare, dar că scorul electoral este „foarte strâns”. Un subtitlu al articolului arată că Băsescu a avut „o imagine afectată”. Prestigiosul cotidian „Die Zeit” și portalul german NZZ Online atrag atenția că „Geoană ar putea câștiga la milimetru alegerile din România” și prezintă diferite rezultate ale sondajelor de la ieșirea de la urne. Cu toate acestea, subliniază publicațiile, cel mai probabil trebuie așteptate rezultatele oficiale de astăzi. Cotidianul francez „Le Point”, care preia un material Reuters, scrie că „Mircea Geoană revendică victoria la alegerile prezidențiale din România, iar Traian Băsescu o contestă”. Publicația notează că social-democratul Mircea Geoană s-a proclamat învingător în cel de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale din România după publicarea sondajelor realizate la ieșirea de la urne, dar președintele în exercițiu a asigurat că numărarea voturilor ar arăta contrariul. Agențiile France Presse și Reuters difuzează sondajele de la ieșirea de la urne comunicate la ora 21.00 și anunță că ambii candidați și-au revendicat victoria.