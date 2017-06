GALERIE FOTO-VIDEO / UPDATE. Două maşini AU INTRAT ÎN PLIN ÎN PIETONI la New York, în Times Square şi Staten Island

GALERIE FOTO-VIDEO / UPDATE. Două mașini AU INTRAT ÎN PLIN ÎN PIETONI la New York, în Times Square și Staten Island

Ştire online publicată Joi, 18 Mai 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Primarul orașului New York a anunțat că o persoană a fost ucisă, alte 22 fiind rănite, în urma incidentului din Times Square.Donald Trump, președintele Statelor Unite, este la curent cu incidentul din centrul orașului New York și i se transmit datele pe parcursul anchetei, a anunțat Casa Albă.Un nou incident de acest gen în Staten Island. O mașină a intrat în cinci pietoni.A fost identifiat șoferul și arestat. Este un tânăr de 26 de ani, născut la New York. A fost spus testelor și s-a constatat că era sub influența unor substanțe interzise. Autoritățile au urcat numărul răniților la 20. Foto: USA TodayO mașină a intrat în plin în pietoni în piața Times Square, din New York. Conform primelor date, încă neoficiale, ar fi mulți răniți.Se pare că șoferul vinovat a fost imediat arestat. Incidentul a avut loc în urmă cu puțin timp. Mașina a pătruns pe trotuar. Cel puțin 10 persoane ar fi fost rănite. Sunt acordate îngrijiri medicale răniților.Jurnaliștii americani anunță că ar fi vorba de un mort și 10 răniți. Deocamdată, vorbim despre un accident. Autoritățile tratează acest episod ca pe un accident.Piața Times Square din New York este una dintre cele mai atractive zone turistice din lume, fiind mai mereu aglomerată. Este un simbol pentru New York și pentru SUA. Incidentul s-a întâmplat la ora prânzului, ora Americii.Se ia în calcul și un atac terorist, dar nimeni nu a confirmat această ipoteză. Postul de televiziune Sky News a vorbit cu martorii incidentului, iar oamenii spun că manevrele șoferului ar fi fost intenționate.