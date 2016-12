Galerie foto. Imigranţii, ca la ei acasă! AU TRECUT LA AMENINŢĂRI DURE!

3

secretele statului islamic

Azi emigranti maine teroristi eu cred ca statul islamic are un plan la cale fac razbuoaie pe teritoriu tarilor apropiate pun stapanire iar oameni fug din calea razbuoaielor si aruncati an europa cred cu tarie 80% ca din 50 de emigranti din fie care tara mulsumani doresc stapanirea europei si multimea religiei mulsumane .pentru mine este un al treilea razboi sub tacere si blandete dar ne vom trezi condusi de statu islamic !!! Cer libertate pentru stapanire valul dmigrari de vina sunt cei din comisia europeana dar tarziu asi vor da seama .---- un semn syria a fost doborata de statul islamic a poi libia apoi nigeria 3 tari vor urma altele dar deo data .daca nar fi comisia europeana sa ue eram mai fericiti sa privim an urma si de gandit !!!