Galerie FOTO ŞI VIDEO / Iulia Timosenko a fost eliberată: "Dictatura s-a prăbuşit!"

5

ISTORIA SE REPETA

RAZBOIUL ACESTA NU-I AL NOSTRU....FIECARE VEDE DEMOCRATIA IN FELUL PROPRIU........AS DORI SA ATRAG ATENTIA TOTUSI COMENTARIULUI DE LA NR.4 : "BOSOROGII" SUNT PARINTII NOSTRI.DECI SUNT SI PARINTII TAI...DIVERGENTELE DINTRE GENERATII SE REZOLVA PRIN DISCUTII DAR AICI ESTE VORBA DE ALTCEVA.....POLITICA ESTE O MARE CURVA....DE FAPT ESTE LUPTA DINTRE 2 REGIMURI CARE SE BAZEAZA PE NAIVITATEA OAMENILOR......NOI AM SCHIMBAT SALAMUL CU SOIA PENTRU PROMISIUNEA CA VOM MANCA DOAR FRIPTURI....REZULTATUL SE VEDE,FAMILII DESTRAMATE (VEZI OAMENII PLECATI LA MUNCA IN STRAINATATE),COPII ABANDONATI,BATRANI CARE DUPA O VIATA DE MUNCA NU MAI AU NICI UN SPRIJIN,INDOBITOCIREA DIN SCOALA,LUPTA PT.A SUPRAVIETUI DE PE O ZI PE ALTA,ETC.....NU O FI BINE CU RUSII DAR NICI CU U.E. NU FACEM NIMIC.....SOLUTIA CEA MAI BUNA ESTE NEUTRALITATEA......