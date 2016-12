GALERIE FOTO / Copiii din Siria se declară Pokémoni pentru a fi salvați

Ştire online publicată Vineri, 22 Iulie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Imagini cu mai mulți copii din Siria care arată fotografii cu Pokémon, într-un apel ca oamenii să vină și să îi salveze, au fost distribuite de The Revolutionary Forces of Syria Media Office pe rețelele de socializare, pentru a aminti lumii de criza din această țară, informează thetelegraph.co.uk. Unul dintre mesajele ținute de copii, scris în arabă, spune: ”Locuiesc în Karf Nabl, zona Aleppo. Vino să mă prinzi”.”Sunt un Pokémon în Idlib din Siria, ai vrea să vii să mă salvezi?” și ”Mă aflu în Kafrnabol, în zona Idlib, vino să mă găsești” sunt alte două mesaje transmise pe rețeaua de socializare.Seria de fotografii reprezintă un îndemn ca lumea să nu uite de criza din Siria unde, potrivit organizației Salvați Copiii, mai mult de un sfert de milion de copii trăiesc sub asediu.Organizațiile de ajutorare spun că aceasta situație este cel mai mare dezastru al vremurilor moderne, când milioane de oameni au fost nevoiți să fugă din țară și strămutați pe plan intern.Graficianul sirian Saif Aldeen Tahhan a foslosit, de asemenea, jocul Pokémon Go să sublinieze gradul de distrugere al țării.El a creat imagini - fiecare purtând logo-ul ”Syria Go” - pentru a arăta impactul pe care l-a avut războiul asupra populației în ultimii cinci ani.Am creat aceste imagini ca mod de a atrage atenția asupra războiului sirian și a suferinței de aici, și nu asupra Pokémon, după care oamenii sunt înnebuniți”, a explicat el.”Lumea a devenit obsedată cu acest joc video, așa că, mi-am spus, de ce să nu mă folosesc de el ca mediu pentru a da o idee despre suferința noastră”, a mai spus el pentru Al Arabiya, citează The Telegraph.”Toată lumea cauta Pokémon, iar sirienii caută nevoile de bază ale vieții. Sincer, nu cred că lumea încearcă sentimente în ceea ce ne privește”, a adăugat el.Aceste ilustrații demonstrează călătoria periculoasă pe care copiii o fac în încercarea de a ajunge Europa, transmite Realitatea.net.