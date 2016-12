G8 rămâne unit în abordarea faţă de Iran

Președintele SUA, Barack Obama:

G8 rămâne unit în abordarea față de Iran

Ştire online publicată Luni, 21 Mai 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele Statelor Unite ale Americii, Barack Obama, a declarat sâmbătă, că G8, grupul celor mai industrializate state, rămâne unit în abordarea sa față de controversatul program nuclear al Iranului, transmite AFP.„Suntem uniți în abordarea noastră față de Iran. Cred că suntem cu toții de acord asupra faptului că Iranul are dreptul la un program nuclear pașnic, dar că încălcarea continuă de către acesta a regulilor internaționale și incapacitatea sa de a dovedi până în acest moment că nu încearcă o militarizare a programului atomic constituie un important motiv de îngrijorare pentru noi toți”, a subliniat Barack Obama la Camp David, în cea de-a doua zi și ultima zi a summitului G8 (grupul celor mai industrializate țări - SUA, Rusia, Germania, Franța, Marea Britanie, Italia, Canada și Japonia).Liderii G8 au convenit, la începerea discuțiilor de la Camp David, că Iranul trebuie să ia măsuri concrete pentru a demonstra caracterul pașnic al programului său nuclear și că este momentul să se concentreze pe găsirea unui plan pentru o tranziție politică în Siria, a declarat un oficial american sub rezerva anonimatului.Summitul de la Camp David are loc înainte de următoarea rundă de negocieri la Bagdad privind programul nuclear iranian. După 15 luni de blocaj, Iranul și G5+1 (China, Franța, Marea Britanie, Rusia, SUA plus Germania) au reluat, în aprilie, la Istanbul, discuțiile privind controversatul dosar nuclear iranian. O nouă rundă de tratative va avea loc la 23 mai, la Bagdad.Comunitatea internațională, în special Israelul și SUA, consideră că Iranul își ascunde ambițiile militare nucleare sub masca unui program civil, însă Teheranul insistă pentru dreptul său de a deține tehnologie atomică „la vârf” pentru scopuri strict pașnice.v v vG8 s-a angajat să lanseze o Nouă Alianță menită să permită ieșirea din sărăcie a 50 de milioane de persoane în următorii zece ani.„Alături de parteneri africani, progresul nostru a fost notabil, în zece ani”, estimează declarația finală a G8 privind securitatea alimentară, citată de AFP.„Reangajându-ne să lucrăm împreună pentru a reduce sărăcia, sarcina noastră este să promovăm schimbarea care poate să pună capăt sărăciei, investind în creșterea în Africa, amplificând rolul și succesul ei în economia mondială”, arată comunicatul. „Ne angajăm să lansăm o Nouă Alianță pentru securitate alimentară și nutriție, care va permite să facă să iasă din sărăcie 50 de milioane de persoane în următorii zece ani prin investiții în proiecte ale tuturor țărilor vizate, prin recurgerea la capitaluri private sau prin stimulente pentru inovare”.