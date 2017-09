Furtuna Irma, care ameninţă coastele SUA, a fost declarat uragan de intensitate maximă

Furtuna Irma, care amenință coastele SUA, a fost declarat uragan de intensitate maximă

Ştire online publicată Marţi, 05 Septembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Irma a devenit marti un "uragan extrem de periculos", de categorie 5, adica maximul pe scara Saffir-Simpson, a anuntat Centrul americane pentru Uragane, NHC, potrivit News.ro.In aceste conditii, pregatirile in zonele care vor fi afectate "trebuie accelerate si incheiate in zona de alerta", a subliniat NHC.La ora 12.00 GMT (15.00, ora Romaniei), Irma se afla la 440 de kilometri est de Antigua si era insotita de rafale de vant de pana la 280 de kilometri pe ora.Desi traiectoria uraganului este in continuare incerta pentru meteorologi, exista o posibilitate ca acesta sa ameninte Statele Unite.Ca raspuns fata de aceasta amenintare, guvernatorul Rick Scott a declarat stare de urgenta in toate cele 67 de comitate din Florida.Intre timp, guvernatorul portorican a declarat stare de urgenta in insula din Caraibe si a activat Garda Nationala.Expertii meteorologi avertizeaza ca uraganul isi va continua traiectoria vestica prin Caraibe, iar la finele saptamanii ar urma sa-si schimbe brusc directia spre nord, existand o fereastra mica de timp care ar putea sa impinga furtuna tropicala pe langa coasta estica a Statelor Unite si inapoi in largul Oceanului Atlantic sau direct in coasta Floridei.