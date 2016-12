Furtună de zăpadă în SUA: "Cine e prins pe stradă va fi arestat"

Ştire online publicată Duminică, 24 Ianuarie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Guvernatorul New York-ului Andrew Cuomo a anuntat, sambata, ca oamenilor le este interzis sa se deplaseze pe strazi, ca urmare a furtunii violente care a lovit mai multe state americane, aducand cantitati masive de zapada si viscol puternic.Autoritatile au interzis accesul pe strazile din New York si Long Island incepand cu ora locala 14:30, informeaza ziare.com.De asemenea, trenurile nu circula si transportul in comun a fost sistat, iar metroul functioneaza la capacitate redusa."Stiu ca noi new yorkezii credem despre noi ca suntem duri si ca ne putem descurca in orice situatie, dar orice drum este in acest moment un real pericol", a spus guvernatorul Andrew Cuomo, avertizand ca oricine va fi prins conducand pe perioada interdictiei va fi amendat serios.Mai mult, primarul din New York, Bill de Blasio, a somat restaurantele si teatrele sa isi ichida imediat usile si sa-si trimita angajatii acasa in siguranta.Totodata, de Blasio a anuntat ca efectivele de politie au fost suplimentate si vor descoperi pe oricine circula pe perioada interdictiei."Nu vrem sa trebuiasca sa arestam pe cineva in astfel de situatii, dar vom face arestari daca este nevoie. Daca esti civil si conduci vei fi arestat", a avertizat de Blasio.