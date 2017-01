Furt de bijuterii în valoare de 10 milioane de euro

Ştire online publicată Marţi, 09 Octombrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Casa de bijuterii a prințeselor și nababilor, Harry Winston, care are magazine în întreaga lume, a fost ținta unui furt îndrăzneț de bijuterii la Paris, în valoare de cel puțin 10 milioane de euro, unul dintre cele mai importante din ultimii zeci de ani din Franța, transmite AFP. În 27 septembrie 2004 au mai fost furate bijuterii cu aceeași valoare, în cel mai mare jaf din ultimii 25 de ani. Atunci au fost sustrase două diamante în valoare de 11,5 milioane de euro de la Bienala Anticarilor, din Paris. Sâmbătă, infractorii, care potrivit poliției „știau exact unde merg”, au vizat buticul lui Harry Winston, unul dintre cei mai cunoscuți bijutieri din lume, alături de Cartier, Van Cleef și Arpels sau Bulgari. Magazinul se afla pe bulevardul Montaigne, în apropiere de Champs Elysees, din Paris. Duminică, poliția a anunțat că prejudiciul pe care l-a suferit casa Winston ar putea depăși 10 milioane de euro. Jacob Winston, tatăl lui Harry, a deschis primul magazin de bijuterii în Manhattan, în 1888, dar fiul său a făcut cunoscut numele Winston în toată lumea. După ce și-a deschis primul magazin la New York, în 1920, Harry Winston și fiul său Ronald s-au extins în Geneva, Paris (1957), Beverly Hills, Las Vegas, Honolulu, Londra, Tokyo, Hong Kong și chiar Beijing. Istoria lui Harry Winston, decedat în 1978, se confundă cu cea a familiilor regale, a nababilor și a marilor staruri de cinema. În melodia „Diamonds are a girl’s best friends” din 1953, Marilyn Monroe cânta bijuteriile lui Winston.Casa de bijuterii a prințeselor și nababilor, Harry Winston, care are magazine în întreaga lume, a fost ținta unui furt îndrăzneț de bijuterii la Paris, în valoare de cel puțin 10 milioane de euro, unul dintre cele mai importante din ultimii zeci de ani din Franța, transmite AFP. În 27 septembrie 2004 au mai fost furate bijuterii cu aceeași valoare, în cel mai mare jaf din ultimii 25 de ani. Atunci au fost sustrase două diamante în valoare de 11,5 milioane de euro de la Bienala Anticarilor, din Paris. Sâmbătă, infractorii, care potrivit poliției „știau exact unde merg”, au vizat buticul lui Harry Winston, unul dintre cei mai cunoscuți bijutieri din lume, alături de Cartier, Van Cleef și Arpels sau Bulgari. Magazinul se afla pe bulevardul Montaigne, în apropiere de Champs Elysees, din Paris. Duminică, poliția a anunțat că prejudiciul pe care l-a suferit casa Winston ar putea depăși 10 milioane de euro. Jacob Winston, tatăl lui Harry, a deschis primul magazin de bijuterii în Manhattan, în 1888, dar fiul său a făcut cunoscut numele Winston în toată lumea. După ce și-a deschis primul magazin la New York, în 1920, Harry Winston și fiul său Ronald s-au extins în Geneva, Paris (1957), Beverly Hills, Las Vegas, Honolulu, Londra, Tokyo, Hong Kong și chiar Beijing. Istoria lui Harry Winston, decedat în 1978, se confundă cu cea a familiilor regale, a nababilor și a marilor staruri de cinema. În melodia „Diamonds are a girl’s best friends” din 1953, Marilyn Monroe cânta bijuteriile lui Winston.