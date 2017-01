Fură portofele pentru satifacerea instinctelor sexuale

Când avea șapte ani, Low Ji Qing fura portofelul, geanta sau lenjeria surorii sale mai mare, doar pentru a o mirosi. El spune că așa își simțea sora mai aproape, ea fiind cea care avea grijă de el, scrie Antena3.ro.Atunci când a crescut, impulsurile și fanteziile sale sexuale au rămas legate de portofelul surorii lui. Și toată viața a fost urmărit de această obsesie din trecut.Low are acum 47 de ani și spune că doar dacă fură portofelele femeilor își poate satisface nevoile sexuale. Din această cauză, el a petrecut în total 16 ani în închisoare și a păstrat secret fetișul său, tot timpul din spatele gratiilor.Hoțiile lui și condamnările repetate l-au convins că nu mai are nici o șansă să fie un om normal și este sigur că va muri în pușcărie pentru că nu se poate abține de la furt.Low a declarat pentru The New Paper, că a căutat tratament medical și chiar a fost internat în 1996 într-un Institut de sănătate mentală, după ce a ispașit a treia condamnare. " Muream de rușine. Nu știam cum să le spun medicilor despre problema mea, nu știam dacă mai există cineva în lume cu o boală similară. Știu că nu mai am nici o șansă de reabilitare și am renunțat la orice speranță", a spus el.În prezent, Low este în detenție pentru un furt din iunie 2010 și intreviul din The New Paper este singura sa declarație publică.