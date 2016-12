FSLI, despre titularizare: Învăţământul nu mai atrage oameni bine pregătiți, din cauza lefurilor mici

FSLI, despre titularizare: Învățământul nu mai atrage oameni bine pregătiți, din cauza lefurilor mici

Ştire online publicată Luni, 18 Iulie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Reprezentanții Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) comentează rezultatele concursului de titularizare de anul acesta, potrivit cărora 32% dintre candidați au picat, afirmând că învățământul nu mai atrage oameni bine pregătiți, din cauza salariilor mici."Subfinanțarea sistemului de învățământ, salariile din care nu se poate trăi și lipsa modernizării unităților de învățământ sunt principalele motive care transformă acest sistem într-o 'paria' pentru oamenii valoroși. Rezultatele concursului național de titularizare ne demonstrează faptul că spre acest domeniu nu se mai îndreaptă oamenii bine pregătiți profesional, întrucât nu sunt motivați să facă acest lucru. Grila de salarizare care pornește de la 660 de lei, echivalentul unui salariu pe care îl primește muncitorul necalificat, este principalul motiv care ține departe de sistemul de învățământ candidații competitivi. Statisticile Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului arată că numărul tinerilor care se îndreaptă către o carieră profesională a scăzut de la un an la altul (Dacă în anul 2008, din numărul total al candidaților, aproximativ 10.000 erau absolvenți de studii superioare ai acelui an, în anul 2011 numărul lor s-a redus la jumătate). Și în acest caz, motivul este același: nu poți face performanță într-un sistem care nu își respectă salariații", spune președintele FSLI, Simion Hăncescu, citat de NewsIn.Sindicaliștii fac apel către Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului și Guvernul României ca, în baza rezultatelor concursului național de titularizare, "să ia toate măsurile necesare astfel încât sistemul de învățământ să devină unul atractiv pentru oamenii de calitate". În caz contrar, avertizează cei de la FSLI, pregătirea generațiilor viitoare de elevi va fi pusă sub semnul întrebării. La concursul de titularizare de anul acesta, doar 30 la sută dintre candidați au obținut note peste șapte, iar 38% dintre ei au primit note între cinci și șapte.Cei care au luat note între 5 și 7 vor rămâne suplinitori, iar cei cu note peste 7 au obținut titularizarea pe post.