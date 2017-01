Frigiditatea, o problemă de cuplu, nu o boală

Frigiditatea reprezintă imposibilitatea femeii de a ajunge la orgasm, în urma unui contact sexual normal cu un bărbat. Poate fi o adevărată problemă deoarece poate afecta profund viața de cuplu și poate duce la destrămarea lui. Bărbatul folosește în sens peiorativ cuvântul frigiditate pentru a desemna o femeie care nu are orgasm în timpul actului sexual, care nu răspunde la gesturile sale sau care nu dorește să aibă contact sexual la fel de des precum își dorește el. Prin acest termen, de frigidă, bărbatul vrea să spună că femeia este rece, nu are sentimente sau că este ceva în neregulă cu ea. „Frigiditatea unei femei nu este o dovadă a faptului că ceva nu este în regulă cu ea, ci a faptului că, poate partenerul ei nu este foarte priceput”, ne explică psihologul Ana-Maria Nedelcu. Stresul, rușinea și plictiseala, cauze ale frigidității Cauzele frigidității pot fi fizice și anume: preludiu neadecvat, lipsa de umiditate a vaginului, contactul sexual dureros, bolile genitale. Alte cauze ale frigidității sunt cele psihologice: traumele emoționale, frica de a rămâne gravidă, frica de a contacta o boală cu transmitere sexuală, stresul, rușinea, plictiseala. O relație de lungă durată poate fi cauza frigidității, mai ales dacă în cuplu există și o stare permanentă de nemulțumire. „În cazul supărărilor, psihicul nostru refuză pur și simplu să ne permită să ne simțim bine atunci când avem un contact sexual cu persoana care ne-a cauzat supărarea”, ne explică specialistul. La fel și lipsa de implicare emoțională. „Ca psiholog, consider că problema frigidității la femei poate dispărea atunci când femeia își va cunoaște mai bine corpul și când va ști ce anume le provoacă plăcere”, ne spune Ana-Marina Nedelcu. Potrivit specialistului, „La un moment dat, toată lumea se lovește de una sau alta din aceste cauze și își pierde interesul în contactul sexual. Asta nu înseamnă neapărat că suferi de frigiditate”. Boala ca atare înseamnă că niciodată sau aproape niciodată nu ai simțit plăcere în timpul unui act sexual. Prin psihoterapie scăpați de frigiditate Atunci când este suspectat diagnosticul de frigiditate, primul lucru care trebuie făcut este să mergem la doctor pentru a elimina eventualele probleme. În funcție de cauza care a provocat frigiditatea, putem scăpa de ea. Dacă este de natură psihologică, puteți scăpa de frigiditate făcând psihoterapie. „Cel mai important lucru este ca persoana în cauză să conștientizeze că este o problemă și apoi, împreună cu medicul, stabilește ce trebuie făcut”, ne spune psihologul.