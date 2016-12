Fratele lui Petrică Iordache, suspectat de implicare în afacerea cu 10 kilograme de cocaină

Informații contradictorii în dosarul privind traficul cu 10 kilograme de cocaină, care ar fi fost pus la cale de mai mulți cetățeni români. Potrivit unor informații, pe care anchetatorii nici nu le-au confirmat, dar nici nu le-au infirmat, Marcel Iordache, una dintre persoanele indicate de procurori (cel puțin în primă fază) că ar fi cea care a pus la cale întreaga „afacere”, ar fi fratele lui Petrică Iordache, cunoscutul om de afaceri care a murit în condiții suspecte, în vara anului trecut. Dacă în propunerea de arestare preventivă, anchetatorii spun că, „din verificările făcute, la data de 7 octombrie a.c., s-a stabilit că Marcel Iordache și Vasile Tiba sunt organizatorii unei rețele de narcotraficanți cu ramificații în America Centrală și America de Sud, precum și în Europa de Vest”, ieri, la o lună de la acest punct de vedere, menținut la arestarea a trei persoane implicate în traficul cu 10 kg de cocaină de acum două zile, procurorii zic că Iordache nu a avut nicio treabă cu această afacere. Potrivit acestora, Marcel Iordache ar fi fost audiat în timpul anchetei, dar nu s-a dovedit în vreun fel implicarea sa în traficul de droguri. Prin urmare, omul a fost lăsat în pace și nu va fi cercetat în acest dosar (?!). Cum se poate ca din „bănuit” că a pus la cale o ditamai afacere cu cocaină să fie scos în totalitate de pe lista incriminaților, nimeni nu știe. Cât privește legătura de rudenie a lui Marcel Iordache cu omul de afaceri Petrică Iordache, la fel, procurorii ne-au declarat că nu i-au interesat acest aspect. Diferite persoane ne-au declarat însă că respectivul Marcel Iordache chiar ar fi fratele vestitului om de afaceri a cărei moarte este în continuare învăluită în mister. Mai mult decât atât, din surse apropiate fostului om de afaceri am aflat că, încă dinainte de a trece în neființă, în cercuri restrânse s-ar fi discutat despre implicarea fratelui acestuia, Marcel, în trafic de droguri. Mai mult, Petrică Iordache nu era deloc mândru de îndeletnicirile fratelui său. Tot din surse care au vrut să-și păstreze anonimatul am aflat că Marcel Iordache ar fi fost condamnat pentru trafic de droguri și că, în urmă cu mai mulți ani, s-ar fi stabilit în Statele Unite ale Americii, iar în România venea mai mult în vizită. În urmă cu doar câteva zile, magistrații constănțeni au dispus arestarea preventivă pentru o perioadă de 29 de zile a trei persoane, doi bărbați și o femeie, acuzați de comiterea infracțiunii de instigare la trafic de droguri de mare risc. Potrivit anchetatorilor, cei trei sunt implicați în traficul a 10 kilograme de cocaină adusă din Brazilia și care aveau drept destinație mai multe țări europene, printre care și România. Este vorba de Vasile Tiba, de 42 de ani, Virginia Laura Koshiba, de 31 de ani, și fratele ei - Alexandru Mihai Zainea, de 25 de ani, toți din București, față de care s-a demarat începerea urmăririi penale încă din data de 31 octombrie a.c. Primul, potrivit unui comunicat al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, era căutat de 13 ani de către autoritățile australiene, deoarece se sustrăgea de la executarea unei pedepse privative de libertate pentru fapte privind importul și posesia de cocaină. Începând din anul 1995, gruparea infracțională coordonată de român ar fi organizat cel puțin 18 transporturi de cocaină din America Latină către Australia, sumele de bani vehiculate pentru facilitarea transporturilor depășind un milion de dolari.