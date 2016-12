Franța / Un mort și mai mulți răniți în urma unui atac armat

1

stop armele ...

Ar trebui o lege ca toti detinatori de arme sa fie cofiscate indiferent ca e procuror sau o persoana bogata sau vanator .1 sa poarta arme duoar cat sunt an prezenta serviciului .2 iar pentru vanatorii sa poarta armele an timpul vanatoriei si obligati predarea armelor la firma de vanotoare .3 interzise magazinele de vanzare a armelor pistoale si pusti scoase de pe piata . astea 3 subiecte ar trebui puse an aplicare si lege pe tot globul .pentru 1 sufera totii pentru totii sufera 1 ....