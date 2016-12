Franţa: România trebuie să intre în spaţiul Schengen

Franța: România trebuie să intre în spațiul Schengen

Ştire online publicată Marţi, 19 Aprilie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Franța își reafirmă convingerea că România trebuie să intre în spațiul Schengen, având această vocație, iar autoritățile franceze sunt dispuse să ajute România pentru îndeplinirea tuturor criteriilor tehnice, a declarat ieri ministrul francez de Interne, Claude Gueant. Claude Gueant a declarat, la sediul ministerului Administrației și Internelor, că delegația pe care o conduce face o vizită care stă sub semnul cooperării în con-textul în care președinții Franței și României s-au exprimat pu-blic pentru refacerea legăturilor de colaborare între cele două țări. Ministrul francez a precizat că a discutat două teme principale cu Traian Igaș, respectiv ade-rarea României la Schengen și cooperarea polițienească între autoritățile celor două state. În ceea ce privește primul subiect, Claude Gueant a sus-ținut că Franța își afirmă con-vingerea că România trebuie să intre în spațiul Schengen, țara noastră având această vocație. Ministrul francez de Interne a adăugat că țara noastră a în-deplinit o serie de criterii tehnice urmând ca perspectiva aderării să fie evocată în Consiliul Europei. Potrivit acestuia, Franța este dispusă să ajute România pentru îndeplinirea tuturor cri-teriilor tehnice, ministrul francez menționând că a fost luat în discuție crearea unui dispozitiv format din ofițeri de poliție detașați pe lângă autoritățile române. „Franța este conștientă că autoritățile române au făcut eforturi considerabil pe plan tehnic”, a spus Gueant. El a precizat că împreună cu secre-tarul de stat Marian Tutilescu a vizitat centrul SIS și că este funcțional, precizând că și dispozitivele de supraveghere a frontierei sunt gata de funcționare. Gueant a mai spus că urmă-rește cu interes rezultatele monitorizării tehnice ale UE, mai ales în contextul în care România va juca rolul de „apărător” al uneia din părțile de intrare în spațiul Schengen. Întrebat dacă România mai are șanse de a adera la spațiul Schengen în 2011, Gueant a răspuns că nu poate face pre-cizări în numele celor 27 de state ale UE dar a subliniat că Franța este hotărâtă să ajute România să îndeplinească toate criteriile de aderare. Totodată, referitor la înde-plinirea de către România a criteriilor tehnice, ministrul francez de Interne a spus că mai multe etape au fost îndeplinite și că au fost eforturi majore din partea autorităților române. „Am convingerea că România va îndeplini toate criteriile”,a susținut Gueant. La rândul său, ministrul Administrației și Internelor, Traian Igaș, a precizat că cele șapte rapoarte de evaluare ale ex-perților europeni arată că țara noastră a îndeplinit acquis-ul Schengen. Igaș a spus că din punct de vedere tehnic România este pregătită pentru securizarea frontierelor externe ale spațiului de liberă circulație și că are toată deschiderea și disponibilitatea pentru o bună colaborare între România, Franța, statele UE și cele Schengen. Ministrul francez al apărării vizat de atacul de la Kabul Ministrul francez al apărării, Gerard Longuet, a fost persoana vizată de atacul lansat ieri în interiorul Ministerului Apărării de la Kabul, au indicat surse talibane. Pe de altă parte, autoritățile franceze au estimat că nu există „niciun element” care să permită să se spună că atacul contra Ministerului afgan al Apărării de la Kabul îl viza pe ministrul francez al apărării, Gerard Longuet, așa cum au afirmat talibanii. Un afgan îmbrăcat în uniformă al armatei afgane a deschis focul ieri, în clădirea oficială, omorând cel puțin patru persoane. Mișcarea talibană a revendicat acțiunea, afirmând că insurgenți infiltrați în minister au corelat-o cu vizita ministrului apărării francez, care urma să întâlnească în sediul ministerului oficialități afgane. „Motivul celui mai recent atac este invadarea Afganistanului de armata franceză”, în cadrul coaliției internaționale conduse de SUA și NATO, a declarat purtătorul de cuvânt taliban Zabihullah Mujahid. Surse franceze au explicat că Gerard Longuet nu se afla în clădirea oficială în timpul atacului.