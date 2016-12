Franţa adoptă noi măsuri pentru a combate infracţionalitatea în rândul imigranţilor români

1

MAE

este jalnic, in acceptarea terminologiei "roman". Toata lumea stie despre ce este vorba. Sunt de condamnat francezii pentru confuziile create si eufemismele folosite, dar oficialii romani sunt si mai condamnabili. Romania nu este ghetoul UE, ca sa blocam aici romii si maidanezii! Si toate tarile UE sa goneasca indezirabilii pe criterii etnice! Rasismul si aroganta unor epigoni nu-si au locul in UE. Daca se vrea o constructie europeana, va trebui sa se acomodeze si cu romii! Noi o facem de sute de ani. Ei cum nu reusesc? In cazul asta, sa lase lectiile ridicole si sa ne maia sculte si pe noi! In fond, Germania si Franta au gomnit romii inca din Evul Mediu. Se pare ca au ramas la acea mentalitate. De ce se considera superiori?Acum o fac si banditeste, nenominalizind persoanele non grata si "confundindu-le" cu romanii. Nesimtire!