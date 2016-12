Forţele militare dizidente din Siria s-au unit

Forțele militare dizidente din Siria s-au unit

Ştire online publicată Luni, 26 Martie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Liderul Armatei siriene libere (ASL) compusă din militari dizidenți a anunțat sâmbătă formarea unui Consiliu militar ce include și forțele generalului Mustafa al-Cheikh, oficial militar dizident cu unul dintre cele mai mari grade, relatează AFP.Prin telefon din Turcia, colonelul Riad Assaad a afirmat: „Consiliul este un pas spre garantarea unității trupelor și a forțelor armate (ale opoziției) pe terenul sirian. Noi nu suntem responsabili pentru (actele) oricărei organizații exterioare”, a mai adăugat acesta. Acesta a făcut apel la toți militarii dizidenți să se plaseze sub comanda acestui Consiliul.„Astăzi, un pact a fost încheiat în Turcia (...) Acesta anunță oficial că Înaltul Consiliu militar (al generalului Cheikh) a fuzionat cu ASL sub conducerea generală a lui Riad Assaad”, a anunțat ASL într-un comunicat.„Generalul Mustafa Al-Cheikh va prezida Consiliul militar”.„Colonelul Assaad va controla direcția operațională: acesta controlează batalioanele și toate consiliile militare ale orașelor trebuie să se plaseze sub autoritatea sa”, a precizat la rândul său locotenelul Khaled Ali, membru al biroului generalului Cheikh.„Generalul Cheikh și alți 10 generali vor hotărî strategia colonelului Assaad și a ASL, armamentul și fondurile”, a adăugat acesta.