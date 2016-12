Formula viitorului Guvern rămâne o necunoscută

Alegerile s-au încheiat, dar mediul politic românesc fierbe în așteptarea unei decizii în ceea ce privește formula viitorului guvern. Liderii partidelor politice care au intrat în Parlament fie se contrazic în declarații, fie preferă să intre în „silenzio stampa” până la numirea unui premier de către președintele Traian Băsescu. PNL rezistă Liberalii par a fi intransigenți. Oficial, ei nu vor, sub nicio formă, să renunțe la fotoliul de premier care musai ar trebui să îi revină lui Călin Popescu Tăriceanu. Cel puțin așa au lăsat să se înțeleagă, și ieri, o parte dintre liderii liberali. Această ipoteză a fost însă contrazisă indirect de către social - democratul Miron Mitrea, care, în cadrul unei intervenții televizate, a făcut referire la unele mesaje pe care le-ar fi primit de la Bogdan Olteanu și din care reiese că liberalii ar fi și ei dispuși să renunțe la Tăriceanu. PSD vrea cu PD-L Ieri la prânz, liderul pesedist Miron Mitrea a făcut referire pentru prima dată și la o posibilă intrare la guvernare alături de PD-L. Mitrea a menționat chiar că partidul nu se poate încăpățâna să nu renunțe la fotoliul de premier. La fel de verosimilă a fost prezentată și varianta rămânerii în opoziție. După o întâlnire de câteva ore în biroul președintelui Senatului, social-democrații au ieșit din nou, ieri, în fața presei, cu declarații pe marginea negocierilor pentru viitorul guvern. Primul a fost președintele PSD, Mircea Geoană, ale cărui declarații au fost evazive și lipsite de coerență. Geoană s-a remarcat din nou prin reconfirmarea idealului său de a deține în viitorul Executiv fotoliul de premier. Față de hotărârea cu care își susținea acest deziderat la început, Geoană l-a marcat ieri mai mult declarativ, fără a mai fi atât de convins de viabilitatea acestei opțiuni. Cel care a lămurit lucrurile după dezbaterea pesedistă a fost însă Miron Mitrea, care a fost foarte clar în declarații. Mitrea a făcut trimitere la anume mesaje ale liberalilor cum că nu mai sunt atât de inflexibili în ceea ce-l privește pe Tăriceanu, dar și că, dacă va trebui, PSD va renunța la același fotoliu mult - râvnit de premier în favoarea pedeliștilor. Cu alte cuvinte, „orice este posibil”, după cum a declarat Mitrea. La discuțiile pesediștilor au participat și liderii de la Constanța, Radu Mazăre și Nicușor Constantinescu. Cei doi s-au situat de cealaltă parte a baricadei, în interiorul partidului, preferând opoziția. Și asta pentru că „doar din opoziție putem să luptăm să îl dăm jos pe Băsescu”, a declarat Mazăre. Constantinescu a subscris și el opiniei liderului PSD Constanța, îmbrățișând, de asemenea, statutul de partid de opoziție. PD-L tace Pedeliștii au fost ieri mai rezervați în declarații. Liderul Emil Boc s-a rezumat doar la a ieși în cursul dimineții în fața presei să anunțe că nu vor mai face nicio declarație până când președintele Traian Băsescu nu va desemna un premier. Ulterior vor începe negocierile. Cu alte cuvinte pedeliștii au intrat în „silenzio stampa” până la prezentarea propunerii pentru viitorul premier de către șeful statului. „Avem dreptul moral să desemnăm premierul, dar nu avem dreptul constituțional să cerem acest lucru pentru că nu am obținut 50% plus unu din voturi”, a concluzionat Emil Boc. UDMR vrea la putere Marko Bela a declarat ieri că UDMR este deschis negocierilor cu toate partidele parlamentare, având în vedere că PRM nu a mai intrat în Parlament, dar preferă să constituie o coaliție de guvernare din care să facă parte și PNL.