Focuri de armă la Cannes. Un bărbat a fost arestat

Ştire online publicată Sâmbătă, 18 Mai 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Un bărbat a fost arestat, vineri, la Festivalul de Film de la Cannes, după ce a tras două focuri de armă în aer. Incidentul s-a produs chiar în timp ce actorii Christoph Waltz și Daniel Auteuil acordau un interviu live televiziunii franceze Canal+, difuzat în direct de pe malul mării. După ce au auzit împușcăturile, cei doi actori și persoanele care asistau la emisiunea în direct a Canal+ au început să fugă pentru a se pune la adăpost.Agenții de pază și protecție au intervenit rapid și l-au pus la pământ pe acest bărbat. Poliția sosită la fața locului le-a spus tuturor oamenilor prezenți în acel loc să fugă, întrucât bărbatul ținea în mână o grenadă.Poliția l-a arestat pe acest bărbat și a descoperit că acesta purta asupra sa un cuțit și o grenadă, care nu era însă una reală."Pare a fi un tip nebun", a declarat o sursă din poliție pentru Reuters.După ce bărbatul a fost dus la poliție, producătorii show-ului de la Canal+ au spus că programul va continua: "The show must go on" (Show-ul trebuie să continue, n.r.).