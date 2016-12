Fiul unui oligarh şi-a ucis mama: "Am plâns când o loveam şi eram conştient"

Fiul unui oligarh și-a ucis mama: "Am plâns când o loveam și eram conștient"

Ştire online publicată Miercuri, 11 Mai 2016. Autor: Cuget Liber Online.

O crimă teribilă zguduie Rusia, după ce fiul adolescent al unui oligarh și-a ucis mama, într-o cameră a unui hotel de lux. Tânărul nu va fi pedepsit pentru fapta sa, fiind considerat bolnav psihic.Motivul pentru care a făcut gestul este absolut șocant. Adolescentul, în vârstă de 19 ani, a mărturisit că a omorât femeia pentru a „scoate diavolul din ea”, după ce aceasta i-ar fi zis „să facă sex cu el”. Mama tânărului a fost găsită într-o baltă de sânge, într-un hotel de cinci stele din Rusia.Egor Sosin spune că și-a strâns mama de gât, pe Anastasia Novikova-Sosina, 44 de ani, cu un încărcător de telefon, după care a bătut-o cu sânge rece, potrivit știripesurse.ro.„Am sufocat-o vreo jumătate de oră. Mulțumit că a murit, m-am așezat pe ea și am început să-i dau pumni cu toată forța. Am lovit-o în față. Nu au fost mai puțin de 20 de lovituri, dar au fost foarte puternice. Am plâns când o loveam și eram conștient că îmi ucid mama”, a declarat bărbatul.