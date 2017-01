Fitch: Ratingul Turciei, retrogradat la "junk" pe fondul înrăutățirii perspectivelor economiei

Sâmbătă, 28 Ianuarie 2017.

Agenția de evaluare financiară Fitch a retrogradat ratingul suveran al Turciei la categoria "junk" (nerecomandată pentru investiții), citând evoluțiile politice și de securitate care au "subminat performanța economiei și independența instituțională", transmite Agerpres.ro.Vineri, Fitch a revizuit în scădere, de la "BBB minus" la "BB plus", ratingul Turciei, iar perspectiva asociată este stabilă, Decizia vine la câteva ore după ce o altă agenție de evaluare financiară, Standard & Poor's, a înrăutățit perspectiva ratingului Turciei, de la stabilă la negativă, ceea ce înseamnă că ar putea urma o nouă retrogradare.Ambele agenții și-au exprimat temerile privind insecuritatea politică, după tentativa de lovitură de stat din iulie, precum și presiunile asupra Băncii Centrale a Turciei.În prezent, niciuna din cele trei mari agenții de evaluare financiară — Fitch, Standard & Poor's și Moody's — nu mai acordă Turciei un calificativ din categoria investment grade (recomandat pentru investiții).Deprecierea lirei turcești cu 10% de la începutul acestui an, după pierderile masive din 2016, au lăsat Turcia mult mai expusă la datoria sa externă, iar economia este pe o traiectorie descendentă, se arată în comunicatul Fitch.Turcia depinde de investiții pentru finanțarea deficitului de cont curent — unul din cele mai ridicate din rândul statelor G20 — și pentru plata datoriei externe. Retrogradarea ratingului ar putea forța autoritățile să plătească mai mult pentru a împrumuturile de pe piețele internaționale.Săptămâna aceasta, Banca Centrală a Turciei a majorat neașteptat dobânda de bază și a anunțat că va adopta noi măsuri de înăsprire a politicii monetare dacă va fi necesar, după ce lira turcească s-a depreciat la un nivel record față de dolar.Potrivit unui comunicat publicat pe pagina de Internet a instituției, Comitetul de politică monetară de la Banca Centrală a Turciei a majorat dobânda la creditele overnight cu 75 de puncte de bază, la 9,25%, și a menținut dobânda repo pe o săptămână la 8%, și dobânda pentru împrumuturile overnight la 7,25%. Analiștii se așteptau la majorarea celor trei rate principale.Comitetul a decis să înăsprească politica monetară pentru a ține sub control deteriorarea perspectivei inflației. Dacă va fi necesar, vom adopta noi măsuri, a dat asigurări Banca Turciei.Rata inflației în Turcia a ajuns anul trecut la 8,5%, mult peste ținta Băncii Centrale, de 5%.Banca Centrală a Turciei a răspuns la deprecierea lirei prin reducerea cu 50 de puncte de bază a nivelului rezervelor minime obligatorii în valută constituite de bănci precum și prin injectarea unor lichidități în valoare de 1,5 miliarde de dolari în sistemul financiar.Atentatele cu bombă, încetinirea economică și incertitudinea cu privire la planurile vizând creșterea puterilor președintelui Tayyip Erdogan i-au îngrijorat pe investitori.